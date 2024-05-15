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Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд
Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд
Застройщик выполнит монтаж систем газоснабжения в домах Феодосии, жители которых 10 лет живут без газа. Меры по обеспечению прав граждан предпринимает... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:46
2024-05-15T20:46
феодосия
крым
новости крыма
сергей аксенов
газ
прокуратура республики крым
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Застройщик выполнит монтаж систем газоснабжения в домах Феодосии, жители которых 10 лет живут без газа. Меры по обеспечению прав граждан предпринимает прокуратура Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.15 марта Сергей Аксенов объявил выговор главе Феодосии, который не предпринял мер для решения проблемы газоснабжения двух домов по улице Габрусева в Феодосии. Жители многоэтажек десять лет ждут "голубого огонька"."Установлено, что многоквартирные жилые дома не подключены к системе газоснабжения, работы по монтажу системы газоснабжения и установки оборудования не завершены. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на застройщика обеспечить дома системой газоснабжения в соответствии с техническими условиями", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.В суде эти требования были удовлетворены в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Верховным Судом Республики Крым она была отклонена."Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города. В настоящее время застройщиком получены новые технические условия, на основании которых проводятся работы по приведению в соответствие газоиспользующего оборудования", - информирует ведомство.Ранее жители этих двух домов обратились с жалобой к главе республики Сергею Аксенову. Как он написал в своем Telegram-канале, эти многоэтажные дома были построены в 2014 году, однако до сих пор к ним не подведены системы газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведенияАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра АлупкиС учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
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4.7
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феодосия, крым, новости крыма, сергей аксенов, газ, прокуратура республики крым, суд
Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд

Суд обязал застройщика подвести газовые сети к двум многоэтажкам в Феодосии

20:46 15.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Застройщик выполнит монтаж систем газоснабжения в домах Феодосии, жители которых 10 лет живут без газа. Меры по обеспечению прав граждан предпринимает прокуратура Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.
15 марта Сергей Аксенов объявил выговор главе Феодосии, который не предпринял мер для решения проблемы газоснабжения двух домов по улице Габрусева в Феодосии. Жители многоэтажек десять лет ждут "голубого огонька".
"Установлено, что многоквартирные жилые дома не подключены к системе газоснабжения, работы по монтажу системы газоснабжения и установки оборудования не завершены. Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на застройщика обеспечить дома системой газоснабжения в соответствии с техническими условиями", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В суде эти требования были удовлетворены в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Верховным Судом Республики Крым она была отклонена.
"Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города. В настоящее время застройщиком получены новые технические условия, на основании которых проводятся работы по приведению в соответствие газоиспользующего оборудования", - информирует ведомство.
Ранее жители этих двух домов обратились с жалобой к главе республики Сергею Аксенову. Как он написал в своем Telegram-канале, эти многоэтажные дома были построены в 2014 году, однако до сих пор к ним не подведены системы газоснабжения.
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ФеодосияКрымНовости КрымаСергей АксеновГазПрокуратура Республики КрымСуд
 
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