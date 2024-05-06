https://crimea.ria.ru/20240506/v-krymu-podryadchik-oshtrafovan-za-sryv-rabot-na-obekte-vodootvedeniya-1137083067.html

В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения

В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения - РИА Новости Крым, 06.05.2024

В Крыму подрядчик оштрафован за срыв работ на объекте водоотведения

Компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T20:54

2024-05-06T20:54

2024-05-06T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Установлено, что фирма не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные муниципальным контрактом работы по строительству объекта водоотведения в поселке Приморском.В связи с этим прокуратура возбудила в отношении предприятия дело об административном правонарушении. Рассмотрев дело по существу, суд признал подрядную организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 16,8 млн рублей.В настоящее время работы на объекте находятся на завершающем этапе, добавили в ведомстве.Как сообщал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, в Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. До конца года в Крыму заработают еще одиннадцать КОС - в Коктебеле, Миндальном, Николаевке, Керчи, Алуште, Гурзуфе, Партените, Симеизе, Феодосии, Приморском, Красногвардейском.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляАксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектовПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, феодосия, крым, водоснабжение, происшествия, вода в крыму