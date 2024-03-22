https://crimea.ria.ru/20240322/aksenov-prigrozil-uvolneniem-za-sryv-srokov-stroitelstva-sotsobektov-1135932007.html
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов
Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T16:58
2024-03-22T16:58
2024-03-22T16:58
сергей аксенов
строительство
инвестстрой республики крым
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134059437_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e5c453815cce8575dc7f477ace74738.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет с нарушением сроков. На совещании с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" глава республики Сергей Аксенов поручил устранить отставания от графиков в течение недели.Особо он отметил необходимость постоянного контроля."Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно – расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам", - заявил глава Крыма.Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами."Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя", - добавил глава республики.Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и детсад: в Крыму построят еще два образовательных объектаВ Крыму построят новую школу за миллиард рублейПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134059437_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_45196c486dca7bc638d9572a65e7c5cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, строительство, инвестстрой республики крым, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов
Аксенов поручил устранить нарушение сроков строительства социальных объектов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет с нарушением сроков. На совещании с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" глава республики Сергей Аксенов поручил устранить отставания от графиков в течение недели.
"Все отставания от графиков работ должны быть устранены в течение следующей недели, затягивать сроки ввода в эксплуатацию объектов недопустимо. За нарушение подрядчиком сроков и условий контракта ответственность лежит на специалистах "Инвестстроя", вплоть до увольнения с должности таких сотрудников", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Особо он отметил необходимость постоянного контроля.
"Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно – расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам", - заявил глава Крыма.
Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами.
"Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя", - добавил глава республики.
Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов
в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.
Читайте также на РИА Новости Крым: