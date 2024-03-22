https://crimea.ria.ru/20240322/aksenov-prigrozil-uvolneniem-za-sryv-srokov-stroitelstva-sotsobektov-1135932007.html

Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов

Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов

Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T16:58

2024-03-22T16:58

2024-03-22T16:58

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет с нарушением сроков. На совещании с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" глава республики Сергей Аксенов поручил устранить отставания от графиков в течение недели.Особо он отметил необходимость постоянного контроля."Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно – расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам", - заявил глава Крыма.Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами."Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя", - добавил глава республики.Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и детсад: в Крыму построят еще два образовательных объектаВ Крыму построят новую школу за миллиард рублейПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, строительство, инвестстрой республики крым, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе