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Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов
Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T16:58
2024-03-22T16:58
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет с нарушением сроков. На совещании с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" глава республики Сергей Аксенов поручил устранить отставания от графиков в течение недели.Особо он отметил необходимость постоянного контроля."Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно – расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам", - заявил глава Крыма.Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами."Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя", - добавил глава республики.Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и детсад: в Крыму построят еще два образовательных объектаВ Крыму построят новую школу за миллиард рублейПочти 200 новых объектов построят в Крыму и Севастополе до конца года
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РИА Новости Крым
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96
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60
сергей аксенов, строительство, инвестстрой республики крым, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Аксенов пригрозил увольнением за срыв сроков строительства соцобъектов

Аксенов поручил устранить нарушение сроков строительства социальных объектов в Крыму

16:58 22.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строительство и реконструкция некоторых объектов образования и здравоохранения и канализационных очистных сооружений в приморских городах и поселках Крыма идет с нарушением сроков. На совещании с руководством и специалистами ГКУ "Инвестстрой Республики Крым" глава республики Сергей Аксенов поручил устранить отставания от графиков в течение недели.
"Все отставания от графиков работ должны быть устранены в течение следующей недели, затягивать сроки ввода в эксплуатацию объектов недопустимо. За нарушение подрядчиком сроков и условий контракта ответственность лежит на специалистах "Инвестстроя", вплоть до увольнения с должности таких сотрудников", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Особо он отметил необходимость постоянного контроля.
"Если подрядчик не выполняет своих обязательств, решение одно – расторгать контракт, а не затягивать ситуацию. Обращаю особое внимание: в текущем году не должно быть удорожания смет по объектам", - заявил глава Крыма.
Аксенов предупредил, что любое необоснованное удорожание будет проверено компетентными органами.
"Исключение может быть только при непредвиденном повышении стоимости стройматериалов. На корректировку смет также дается неделя", - добавил глава республики.
Глава Республики Крым ранее призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК. Он подчеркнул, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.
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