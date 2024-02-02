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Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму
Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T14:12
2024-02-02T14:12
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК.Глава республики также напомнил, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 годуИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
https://crimea.ria.ru/20240202/proektirovschika-ekotekhnoparka-v-krymu-vnesli-v-chernyy-spisok--aksenov-1134641138.html
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сергей аксенов, новости крыма, ялта, алушта, красноперекопск, нижнегорский район, детский сад, дети
Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму

Аксенов потребовал ликвидировать отставание от графиков при реконструкции детсадов в Крыму

14:12 02.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНа совещании в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым"
На совещании в ГКУ Инвестстрой Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК.
"К сожалению, снизился темп реконструкции детских садов в Ялте, Алуште, Красноперекопске, поселке Нижнегорский. Отставание от графика необходимо ликвидировать, сроки наверстать и выйти на плановые показатели", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики также напомнил, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.
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Сергей АксеновНовости КрымаЯлтаАлуштаКрасноперекопскНижнегорский районДетский саддети
 
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