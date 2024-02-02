https://crimea.ria.ru/20240202/aksenov-potreboval-uskorit-rekonstruktsiyu-detsadov-v-krymu-1134642054.html

Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму

Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Аксенов потребовал ускорить реконструкцию детсадов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T14:12

2024-02-02T14:12

2024-02-02T14:12

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ликвидировать отставания от графиков при реконструкции детских садов в Ялте, Алуште и некоторых других муниципалитетах РК.Глава республики также напомнил, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказание должны понести чиновники, которые своевременно не расторгли контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 годуИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

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ялта

алушта

красноперекопск

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2024

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сергей аксенов, новости крыма, ялта, алушта, красноперекопск, нижнегорский район, детский сад, дети