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Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году
В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные - в 2025 году. Об этом на... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T21:59
2024-01-29T21:59
севастополь
школа
образование в крыму и севастополе
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные - в 2025 году. Об этом на внеочередном заседании правительства доложил замгубернатора Игорь Михеев."В этом году у нас запланировано начало капитального ремонта. Это восемь школ – 12 зданий. Четыре школы будут закончены к концу этого года", – сказал Михеев.Остальные будут ремонтировать в 2024 и 2025 годах на основании соответствующего соглашения с Министерством просвещения, которое позволит "двигать средства", отметил Михеев. При этом часть зданий, по его словам, будут закончены к декабрю этого года.Работы стартуют в ближайшее время. По словам Михеева, к капремонту общеобразовательных учреждений в Севастополе впервые приступят так рано."Обычно мы начинали такие работы в апреле. В этом году ремонтные работы будут начаты в феврале", – уточнил он.Уже на этой неделе в школах пройдут родительские собрания, на которых администрации образовательных учреждений разъяснят, как и где дети будут заниматься дети в период ремонтов. "С учетом опыта прошлых лет и поручений капитальный ремонт будет осуществлен под ключ – с благоустройством территории, заменой инженерных сетей и ограждений. И новая мебель, и оборудование – это то, что традиционно в школах появляется", – завершил Михеев свой доклад губернатору.В свою очередь Михаил Развожаев обратил внимание на необходимость отнестись с особым вниманием к школе № 9, подчеркнув, что это "достаточно старое здание с определенной историей и атмосферой"."Очень хочется, чтобы при проектировании подходы были соответствующие. Не злоупотреблять современными отделочными материалами. Сделать их современными, но в более классических вариантах. Потому что она сама по себе – сталинский ампир полноценный, и все это требует подхода", – поручил глава города.Утром 29 января губернатор побывал в этой школе на открытии корпуса для начальных классов, где капремонт делали в прошлом году в рамках президентской программы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублей В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей В школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, михаил развожаев
Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

В Севастополе отремонтируют 12 зданий в восьми школах – власти

21:59 29.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПокраска стены
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные - в 2025 году. Об этом на внеочередном заседании правительства доложил замгубернатора Игорь Михеев.
"В этом году у нас запланировано начало капитального ремонта. Это восемь школ – 12 зданий. Четыре школы будут закончены к концу этого года", – сказал Михеев.
В их числе: СОШ № 4 (основной корпус) на ул. Кесаева и СОШ №17 в поселке Сахарная Головка, СОШ № 39 на ул. Очаковцев (все три корпуса, включая мастерские) и СОШ № 47 (корпус начальной школы).
Остальные будут ремонтировать в 2024 и 2025 годах на основании соответствующего соглашения с Министерством просвещения, которое позволит "двигать средства", отметил Михеев. При этом часть зданий, по его словам, будут закончены к декабрю этого года.
В числе объектов двухлетнего цикла - основное здание школы на улице Инженерной и основной корпус гимназии №10 на проспекте Победы, а также СОШ №13 в Каче (полностью) и школа № 41 на ул. Горпищенко.
Работы стартуют в ближайшее время. По словам Михеева, к капремонту общеобразовательных учреждений в Севастополе впервые приступят так рано.
"Обычно мы начинали такие работы в апреле. В этом году ремонтные работы будут начаты в феврале", – уточнил он.
Уже на этой неделе в школах пройдут родительские собрания, на которых администрации образовательных учреждений разъяснят, как и где дети будут заниматься дети в период ремонтов.
"С учетом опыта прошлых лет и поручений капитальный ремонт будет осуществлен под ключ – с благоустройством территории, заменой инженерных сетей и ограждений. И новая мебель, и оборудование – это то, что традиционно в школах появляется", – завершил Михеев свой доклад губернатору.
В свою очередь Михаил Развожаев обратил внимание на необходимость отнестись с особым вниманием к школе № 9, подчеркнув, что это "достаточно старое здание с определенной историей и атмосферой".
"Очень хочется, чтобы при проектировании подходы были соответствующие. Не злоупотреблять современными отделочными материалами. Сделать их современными, но в более классических вариантах. Потому что она сама по себе – сталинский ампир полноценный, и все это требует подхода", – поручил глава города.
Утром 29 января губернатор побывал в этой школе на открытии корпуса для начальных классов, где капремонт делали в прошлом году в рамках президентской программы.
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СевастопольШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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Заголовок открываемого материала
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