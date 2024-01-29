https://crimea.ria.ru/20240129/kakie-shkoly-otremontiruyut-v-sevastopole-v-2024-godu--1134546834.html

Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Какие школы отремонтируют в Севастополе в 2024 году

В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные - в 2025 году. Об этом на... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T21:59

2024-01-29T21:59

2024-01-29T21:59

севастополь

школа

образование в крыму и севастополе

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121077643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03c712975bfb887e9d0149dca23ef247.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году отремонтируют четыре школы, еще в четырех начнут капремонты, которые частично завершат к декабрю, остальные - в 2025 году. Об этом на внеочередном заседании правительства доложил замгубернатора Игорь Михеев."В этом году у нас запланировано начало капитального ремонта. Это восемь школ – 12 зданий. Четыре школы будут закончены к концу этого года", – сказал Михеев.Остальные будут ремонтировать в 2024 и 2025 годах на основании соответствующего соглашения с Министерством просвещения, которое позволит "двигать средства", отметил Михеев. При этом часть зданий, по его словам, будут закончены к декабрю этого года.Работы стартуют в ближайшее время. По словам Михеева, к капремонту общеобразовательных учреждений в Севастополе впервые приступят так рано."Обычно мы начинали такие работы в апреле. В этом году ремонтные работы будут начаты в феврале", – уточнил он.Уже на этой неделе в школах пройдут родительские собрания, на которых администрации образовательных учреждений разъяснят, как и где дети будут заниматься дети в период ремонтов. "С учетом опыта прошлых лет и поручений капитальный ремонт будет осуществлен под ключ – с благоустройством территории, заменой инженерных сетей и ограждений. И новая мебель, и оборудование – это то, что традиционно в школах появляется", – завершил Михеев свой доклад губернатору.В свою очередь Михаил Развожаев обратил внимание на необходимость отнестись с особым вниманием к школе № 9, подчеркнув, что это "достаточно старое здание с определенной историей и атмосферой"."Очень хочется, чтобы при проектировании подходы были соответствующие. Не злоупотреблять современными отделочными материалами. Сделать их современными, но в более классических вариантах. Потому что она сама по себе – сталинский ампир полноценный, и все это требует подхода", – поручил глава города.Утром 29 января губернатор побывал в этой школе на открытии корпуса для начальных классов, где капремонт делали в прошлом году в рамках президентской программы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят новую школу за миллиард рублей В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей В школах Крыма на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыто 120 классов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, новости крыма, михаил развожаев