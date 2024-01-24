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В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей
В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей
В Ялте на улице Тимирязева построят новую школу на 1100 мест – проект здания уже получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T06:44
2024-01-24T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на улице Тимирязева построят новую школу на 1100 мест – проект здания уже получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Стоимость строительства, включая благоустройство территории, – почти 2 миллиарда 639 миллионов рублей, проинформировала мэр.В феврале проект будет представлен жителям микрорайона и широкой общественности.Школу стоимостью 1 миллиард рублей планируют в течение двух с половиной лет построить в Ленинском районе. Распоряжение об определении единого подрядчика было размещено на официальном правительственном портале республики в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась еще одна новая школа"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в ТрехпрудномВ Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
https://crimea.ria.ru/20240116/raboty-na-165-millionov-v-simferopole-provedut-kapremont-gimnazii-1134212574.html
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ялта, янина павленко, крым, новости крыма, школа, строительство, образование в крыму и севастополе, общество
В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей

В Ялте построят новую школу из трех корпусов на 1100 мест

06:44 24.01.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект школы в Ялте
Проект школы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на улице Тимирязева построят новую школу на 1100 мест – проект здания уже получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов предполагает возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технических и санитарных модулей. На территории – спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле. Там же предусмотрена велопарковка и места временной остановки авто на 25 машиномест", – написала Павленко.

Стоимость строительства, включая благоустройство территории, – почти 2 миллиарда 639 миллионов рублей, проинформировала мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов

Проект школы в Ялте
1 из 3

Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули

Проект школы в Ялте
2 из 3

Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле

Проект школы в Ялте
3 из 3

На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3

Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3

Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3

На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

"Еще порядка 700 млн по требованию Госстройэкспертизы добавляется на инженерную защиту – ремонт существующих и возведение новых подпорных стен. Общая сумма солидная, но школа очень важна для микрорайона, и я благодарю главу Крыма, который поддержал идею ее строительства", – подчеркнула Павленко.

В феврале проект будет представлен жителям микрорайона и широкой общественности.
Школу стоимостью 1 миллиард рублей планируют в течение двух с половиной лет построить в Ленинском районе. Распоряжение об определении единого подрядчика было размещено на официальном правительственном портале республики в ноябре прошлого года.
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