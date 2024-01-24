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В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей

В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей

В Ялте на улице Тимирязева построят новую школу на 1100 мест – проект здания уже получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T06:44

2024-01-24T06:44

2024-01-24T06:44

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Ялте на улице Тимирязева построят новую школу на 1100 мест – проект здания уже получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Стоимость строительства, включая благоустройство территории, – почти 2 миллиарда 639 миллионов рублей, проинформировала мэр.В феврале проект будет представлен жителям микрорайона и широкой общественности.Школу стоимостью 1 миллиард рублей планируют в течение двух с половиной лет построить в Ленинском районе. Распоряжение об определении единого подрядчика было размещено на официальном правительственном портале республики в ноябре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась еще одна новая школа"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в ТрехпрудномВ Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами

https://crimea.ria.ru/20240116/raboty-na-165-millionov-v-simferopole-provedut-kapremont-gimnazii-1134212574.html

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2024

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ялта, янина павленко, крым, новости крыма, школа, строительство, образование в крыму и севастополе, общество