В Ялте построят новую школу на 1100 мест за 2 миллиарда рублей

В Ялте построят новую школу из трех корпусов на 1100 мест
"Новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов предполагает возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технических и санитарных модулей. На территории – спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле. Там же предусмотрена велопарковка и места временной остановки авто на 25 машиномест", – написала Павленко.
Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов
Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов
Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули
Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули
На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле
На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле
Проект школы в Ялте - новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов
Планируют возведение двух трехэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технические и санитарные модули
На территории - спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле
"Еще порядка 700 млн по требованию Госстройэкспертизы добавляется на инженерную защиту – ремонт существующих и возведение новых подпорных стен. Общая сумма солидная, но школа очень важна для микрорайона, и я благодарю главу Крыма, который поддержал идею ее строительства", – подчеркнула Павленко.