https://crimea.ria.ru/20240201/plany-bolshie-skolko-zamenyat-liftov-i-otremontiruyut-krovel-v-2024-godu-1134611133.html

Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году

Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году

Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:41

2024-02-01T12:50

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Также запланирован ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнят в Симферополе – почти 37 тысяч квадратных метров, в Симферопольском районе – 8,9 тыс квадратных метров, в Керчи – порядка 90 тысяч квадратных метров. В муниципальных образованиях республики будет организовано уличное освещение протяженностью 1070 км.Глава региона подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки до августа текущего года, без задержек и сбоев. Адреса запланированных объектов, сроки проведения работ будут опубликованы на сайтах муниципальных образований, министерств и ведомств, чтобы крымчане имели возможность детально ознакомиться с данной информацией.

https://crimea.ria.ru/20240201/massovaya-zamena-v-krymu-obnovyat-bolee-400-liftov-1134597899.html

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сергей аксенов, новости, крым, благоустройство, городская среда, новости крыма, жилье, капремонт многоквартирных домов