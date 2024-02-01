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Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:50
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Также запланирован ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнят в Симферополе – почти 37 тысяч квадратных метров, в Симферопольском районе – 8,9 тыс квадратных метров, в Керчи – порядка 90 тысяч квадратных метров. В муниципальных образованиях республики будет организовано уличное освещение протяженностью 1070 км.Глава региона подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки до августа текущего года, без задержек и сбоев. Адреса запланированных объектов, сроки проведения работ будут опубликованы на сайтах муниципальных образований, министерств и ведомств, чтобы крымчане имели возможность детально ознакомиться с данной информацией.
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сергей аксенов, новости, крым, благоустройство, городская среда, новости крыма, жилье, капремонт многоквартирных домов
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году

Аксенов рассказал о планах на ремонт и реконструкцию объектов в регионе на 2024 год

12:41 01.02.2024 (обновлено: 12:50 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт домов
Капитальный ремонт домов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"В 2024 году в Республике Крым за счет средств бюджетов различных уровней, в первую очередь республиканского, планируется благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли многоквартирных домов и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта, срок службы которых превысил 30 лет", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Также запланирован ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнят в Симферополе – почти 37 тысяч квадратных метров, в Симферопольском районе – 8,9 тыс квадратных метров, в Керчи – порядка 90 тысяч квадратных метров. В муниципальных образованиях республики будет организовано уличное освещение протяженностью 1070 км.

"Предусмотрено выделение 100 млн рублей на приобретение мебели и оборудования для учреждений здравоохранения: Республиканской клинической больницы им Н.А. Семашко, Ленинской ЦРБ, Керченской городской детской больницы, Керченской городской больницы № 3, Республиканской детской клинической больницы и других. Также будет построено здание для размещения МРТ в Джанкойской районной больнице", – добавил Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки до августа текущего года, без задержек и сбоев. Адреса запланированных объектов, сроки проведения работ будут опубликованы на сайтах муниципальных образований, министерств и ведомств, чтобы крымчане имели возможность детально ознакомиться с данной информацией.
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Массовая замена: в Крыму обновят более 400 лифтов
 
Сергей АксеновНовостиКрымБлагоустройствоГородская средаНовости КрымаЖильеКапремонт многоквартирных домов
 
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