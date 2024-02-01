https://crimea.ria.ru/20240201/plany-bolshie-skolko-zamenyat-liftov-i-otremontiruyut-krovel-v-2024-godu-1134611133.html
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:41
2024-02-01T12:50
сергей аксенов
новости
крым
благоустройство
городская среда
новости крыма
жилье
капремонт многоквартирных домов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110144/37/1101443779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3d4f480aa224ac0e97bf403d392c0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Также запланирован ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнят в Симферополе – почти 37 тысяч квадратных метров, в Симферопольском районе – 8,9 тыс квадратных метров, в Керчи – порядка 90 тысяч квадратных метров. В муниципальных образованиях республики будет организовано уличное освещение протяженностью 1070 км.Глава региона подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки до августа текущего года, без задержек и сбоев. Адреса запланированных объектов, сроки проведения работ будут опубликованы на сайтах муниципальных образований, министерств и ведомств, чтобы крымчане имели возможность детально ознакомиться с данной информацией.
https://crimea.ria.ru/20240201/massovaya-zamena-v-krymu-obnovyat-bolee-400-liftov-1134597899.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110144/37/1101443779_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab734d773df49aeeba2162dc9a24ca51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости, крым, благоустройство, городская среда, новости крыма, жилье, капремонт многоквартирных домов
Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
Аксенов рассказал о планах на ремонт и реконструкцию объектов в регионе на 2024 год
12:41 01.02.2024 (обновлено: 12:50 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч объектов благоустроят, отремонтируют и заменят в Крыму до конца года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"В 2024 году в Республике Крым за счет средств бюджетов различных уровней, в первую очередь республиканского, планируется благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли многоквартирных домов и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта, срок службы которых превысил 30 лет", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Также запланирован ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнят в Симферополе – почти 37 тысяч квадратных метров, в Симферопольском районе – 8,9 тыс квадратных метров, в Керчи – порядка 90 тысяч квадратных метров. В муниципальных образованиях республики будет организовано уличное освещение протяженностью 1070 км.
"Предусмотрено выделение 100 млн рублей на приобретение мебели и оборудования для учреждений здравоохранения: Республиканской клинической больницы им Н.А. Семашко, Ленинской ЦРБ, Керченской городской детской больницы, Керченской городской больницы № 3, Республиканской детской клинической больницы и других. Также будет построено здание для размещения МРТ в Джанкойской районной больнице", – добавил Аксенов.
Глава региона подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в максимально сжатые сроки до августа текущего года, без задержек и сбоев. Адреса запланированных объектов, сроки проведения работ будут опубликованы на сайтах муниципальных образований, министерств и ведомств, чтобы крымчане имели возможность детально ознакомиться с данной информацией.