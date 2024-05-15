Рейтинг@Mail.ru
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/teatr-iz-dnr-privez-v-krym-dramu-shakhterskaya-doch-o-sobytiyakh-2014-goda-1137298166.html
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T14:47
2024-05-15T14:47
театр
искусство
крым
симферополь
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
новости крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137299205_0:64:1268:777_1920x0_80_0_0_0c2142f8dbc533c3808f82893944747c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.Уникальный спектакль о ДонбассеКак рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году. Многим актерам театра в тот период было 10-12 лет, все эти события они пережили лично, это "их детские воспоминания", сказал гость."Даже если какой-то театр возьмет эту пьесу для постановки, то это будет рассказ о чем-то и о ком-то, где-то и про что-то. В нашем случае это - рассказ о себе. Абсолютно все актеры будут показывать то, что сами пережили", - подчеркнул Слухаенко. По его мнению, спектакль "Шахтерская дочь" - это та история, которая очень актуальна именно сейчас.При этом режиссер-постановщик спектакля Максим Жданович отметил, что постановка отвечает на вопрос: как сохранить светлой душу, когда вокруг царит мрак."Мы пытались проследить тему: можно ли остаться человеком, можно ли не трансформироваться из-за этих страшных обстоятельств, которые тебя окружают? Можно ли не стать зверем, когда все твое сердце и душу заполняет одно слово - "месть"?" - объяснил он.Также режиссер уточнил, что сюжет поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной, по которой поставлен спектакль, не изменен. Тем не менее, это не классическая постановка.Гастроли театра пройдут в пяти городах Крыма: в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
https://crimea.ria.ru/20231210/takikh-kak-ya--ubivayut-intervyu-s-zhenschinoy-snayperom-1133373516.html
крым
симферополь
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137299205_28:0:1199:878_1920x0_80_0_0_3730e14bf7ca95b201c3c3b60d16cf80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, искусство , крым, симферополь, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости крыма, культура
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года

Спектакль "Шахтерская дочь" о событиях на Донбассе в 2014 году покажут в Крыму

14:47 15.05.2024
 
© donramt.ruСцена из спектакля "Шахтерская дочь" Донецкого республиканского драматического молодежного театра
Сцена из спектакля Шахтерская дочь Донецкого республиканского драматического молодежного театра
© donramt.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.

Уникальный спектакль о Донбассе

Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году. Многим актерам театра в тот период было 10-12 лет, все эти события они пережили лично, это "их детские воспоминания", сказал гость.
"Даже если какой-то театр возьмет эту пьесу для постановки, то это будет рассказ о чем-то и о ком-то, где-то и про что-то. В нашем случае это - рассказ о себе. Абсолютно все актеры будут показывать то, что сами пережили", - подчеркнул Слухаенко.
© donramt.ruСцена из спектакля "Шахтерская дочь" Донецкого республиканского драматического молодежного театра
Сцена из спектакля Шахтерская дочь Донецкого республиканского драматического молодежного театра
© donramt.ru
Сцена из спектакля "Шахтерская дочь" Донецкого республиканского драматического молодежного театра
По его мнению, спектакль "Шахтерская дочь" - это та история, которая очень актуальна именно сейчас.
"Это важно и нужно знать всем, чтобы понимать, какие истоки имело начало спецоперации на Украине, в частности. Знать, почему это все происходило. Обязательно в каждом городе, где мы бывали, ко мне кто-то да подходил с вопросом: "а что, правда, что вас восемь лет обстреливали", - признался худрук.
При этом режиссер-постановщик спектакля Максим Жданович отметил, что постановка отвечает на вопрос: как сохранить светлой душу, когда вокруг царит мрак.
"Мы пытались проследить тему: можно ли остаться человеком, можно ли не трансформироваться из-за этих страшных обстоятельств, которые тебя окружают? Можно ли не стать зверем, когда все твое сердце и душу заполняет одно слово - "месть"?" - объяснил он.
Также режиссер уточнил, что сюжет поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной, по которой поставлен спектакль, не изменен. Тем не менее, это не классическая постановка.
Гастроли театра пройдут в пяти городах Крыма: в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
Елена Новикова и Евгений Клюкин, ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря 2023, 13:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Таких, как я, – убивают": интервью с женщиной-снайпером
 
ТеатрИскусствоКрымСимферопольСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости КрымаКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
14:32Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
14:02Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
13:49Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
13:36Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
13:17Российские войска освободили Работино
13:17В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
13:12Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
13:06Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
12:44В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - даты
12:32Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
12:13Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
12:01Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
11:50В Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель
11:28Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
11:13Авиабомба Hammer: основные характеристики
11:02Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
10:49В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
10:46Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
10:29Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Лента новостейМолния