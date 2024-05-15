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Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T14:47
2024-05-15T14:47
2024-05-15T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.Уникальный спектакль о ДонбассеКак рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году. Многим актерам театра в тот период было 10-12 лет, все эти события они пережили лично, это "их детские воспоминания", сказал гость."Даже если какой-то театр возьмет эту пьесу для постановки, то это будет рассказ о чем-то и о ком-то, где-то и про что-то. В нашем случае это - рассказ о себе. Абсолютно все актеры будут показывать то, что сами пережили", - подчеркнул Слухаенко. По его мнению, спектакль "Шахтерская дочь" - это та история, которая очень актуальна именно сейчас.При этом режиссер-постановщик спектакля Максим Жданович отметил, что постановка отвечает на вопрос: как сохранить светлой душу, когда вокруг царит мрак."Мы пытались проследить тему: можно ли остаться человеком, можно ли не трансформироваться из-за этих страшных обстоятельств, которые тебя окружают? Можно ли не стать зверем, когда все твое сердце и душу заполняет одно слово - "месть"?" - объяснил он.Также режиссер уточнил, что сюжет поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной, по которой поставлен спектакль, не изменен. Тем не менее, это не классическая постановка.Гастроли театра пройдут в пяти городах Крыма: в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
https://crimea.ria.ru/20231210/takikh-kak-ya--ubivayut-intervyu-s-zhenschinoy-snayperom-1133373516.html
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театр, искусство , крым, симферополь, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости крыма, культура
Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
Спектакль "Шахтерская дочь" о событиях на Донбассе в 2014 году покажут в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Донецкий республиканский драматический молодежный театр приехал на гастроли в Крым со спектаклем о событиях на Донбассе в 2014 году "Шахтерская дочь". В постановке рассказывается о непростой судьбе девушки, которая вынуждена была стать снайпером и с оружием в руках отстаивать свое право на свободную жизнь.
Уникальный спектакль о Донбассе
Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный директор – художественный руководитель театра Владислав Слухаенко, все актеры, бутафоры, гримеры и режиссер спектакля были непосредственными участниками событий на Донбассе в 2014 году. Многим актерам театра в тот период было 10-12 лет, все эти события они пережили лично, это "их детские воспоминания", сказал гость.
"Даже если какой-то театр возьмет эту пьесу для постановки, то это будет рассказ о чем-то и о ком-то, где-то и про что-то. В нашем случае это - рассказ о себе. Абсолютно все актеры будут показывать то, что сами пережили", - подчеркнул Слухаенко.
По его мнению, спектакль "Шахтерская дочь" - это та история, которая очень актуальна именно сейчас.
"Это важно и нужно знать всем, чтобы понимать, какие истоки имело начало спецоперации на Украине, в частности. Знать, почему это все происходило. Обязательно в каждом городе, где мы бывали, ко мне кто-то да подходил с вопросом: "а что, правда, что вас восемь лет обстреливали", - признался худрук.
При этом режиссер-постановщик спектакля Максим Жданович отметил, что постановка отвечает на вопрос: как сохранить светлой душу, когда вокруг царит мрак.
"Мы пытались проследить тему: можно ли остаться человеком, можно ли не трансформироваться из-за этих страшных обстоятельств, которые тебя окружают? Можно ли не стать зверем, когда все твое сердце и душу заполняет одно слово - "месть"?" - объяснил он.
Также режиссер уточнил, что сюжет поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной, по которой поставлен спектакль, не изменен. Тем не менее, это не классическая постановка.
Гастроли театра пройдут в пяти городах Крыма: в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Севастополе.
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