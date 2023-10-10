https://crimea.ria.ru/20231010/moskovskiy-khudozhnik-ushel-na-front-v-krymu-pokazhut-spektakl-ob-svo-1131960403.html

Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО

Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО

Комната в московской квартире хорошо обставлена. В кресле, подобрав под себя ноги и завернувшись в плед, сидит девушка и горько плачет. Это Марта. Она причитает РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T07:17

2023-10-10T07:17

2023-10-10T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Комната в московской квартире хорошо обставлена. В кресле, подобрав под себя ноги и завернувшись в плед, сидит девушка и горько плачет. Это Марта. Она причитает о том, что ее возлюбленного нет уже месяц, и что свадьбу, которая была намечена на середину августа, нужно перенести. Она не знает, где ее жених Алексей. Ее пытается утешить мать: "художник от слова "худо", успокойся, дорогая", - говорит она. Девушка убегает. И оказывается в мастерской. Здесь, среди холстов, кистей, красок обитает другая героиня. Лиза. Она волонтер. Пытается договориться о новых буржуйках для фронта, потому что скоро зима. А еще она знает, что Алексей "за лентой", в Мариуполе. Где взял позывной своего погибшего тезки по фамилии Светлицын - "Свет".Художник в зоне СВОВ Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького идут репетиции спектакля по пьесе писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет". Спектакль станет первой премьерой 203 театрального сезона и состоится 21 и 22 октября.Действие происходит в наше время - в Москве и в зоне СВО. Главные герои – московские художники, скульпторы, чиновники. А в зоне СВО – воины, которые сражаются.Одна героиня в истерике кричит: "Алеша художник! Он никакой не солдат!". И выдает абсурдное: "он бросил меня, чтобы обручиться с мертвым! Знать его не хочу!".Для нее, для той, что выросла в либеральных московских кругах, СВО – это что-то неприемлемое, то, от чего хочется отгородиться. Вторая героиня пытается ее утешить и повторяет: "Он на передовой!". Он теперь защитник.Московский художник Алеша возил гуманитарку "за ленточку". В какой-то момент он понял, что не может оставаться в стороне. И уехал на фронт. Несмотря на армейский опыт, ему не хватает собранности и закалки. То разведчики мимо него пройдут незамеченными, то автомат оставит без присмотра, то заблудится, свернув не туда."Какой-то ты рассеянный, для нашей лесной жизни не подходишь", - говорит Алеше его полевой командир "Батя". - Может, домой вернешься? Будешь как раньше волонтерить, все больше толку будет".Но Алеша просит: "не отправляйте домой, нельзя мне. Как я буду в глаза ему смотреть". И протягивает командиру фото погибшего друга. Того самого Светлицына, позывной которого теперь его.Алешу-москвича оставляют "за ленточкой". Скоро наступление. Он выбирается из блиндажа и идет с группой зачищать местность.Спектакль станет первымПьеса писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет" стала финалистом конкурса "Герой-2022", который провела Национальная ассоциация драматургов совместно с Минобороны РФ.По ее словам, пьеса очень современная, острая и глубоко психологическая."Бывает такое время в жизни страны и общества, когда люди, занимающиеся искусством, должны проявить свою позицию. А прятать голову в песок недостойно. Пусть эта пьеса будет не самая совершенная с точки зрения драматургии, не Шекспир, не Островский и не Чехов, но зрители должны видеть на сцене свою жизнь, острейшие проблемы современности. Мы хотим, чтобы зритель после наших спектаклей не только восхищался зрелищностью, но и рассуждал о поступках. Здесь показаны люди разных позиций и убеждений", - продолжает она.Завлит признается, что изначально ее зацепило название пьесы. Позже оказалось, что и материал достойный. Драматург, московский автор, сам переработал киносценарий под театральные требования, убрал по просьбе режиссера отдельные сюжетные линии и героев.Мы снова в репетиционном зале. В ушах Алеши – наушники, в руках – трость. Он ослеп после сильной контузии. Наощупь находит кисти, краски, наощупь пробирается по комнате к холсту. Он хочет рисовать. Просит Лизу выбрать "фиолетовый светлый с сиреневым оттенком". И рисует. Как вдруг – видит свет. Кричит: "Я вижу свет, Лиза". Она отвечает: "Все будет хорошо". И занавес.Найти правду существованияИсполнитель роли Алексея – молодой актер Михаил Онышкевич. В театре он работает всего два месяца. До этого был в армии. На работу ходит в берцах и очень гармоничен в своей новой большой роли. Кстати, в театре два исполнителя бойца с позывным "Свет". Во втором составе его играет Андрей Пензин – актер легкий, позитивный, светлый. Но, по мнению режиссера, в нем недостает "стержневых мужских качеств", которые есть в Михаиле."Самое сложное – сконцентрироваться на роли. Но я разделяю убеждения своего героя, и это помогает мне работать с материалом", - признается Онышкевич.По словам актрисы Валентины Шляховой, которая играет Марту, важно абстрагироваться от реальности, потому что "иначе мы бы проплакали весь спектакль", ведь он о том, что происходит в стране сейчас."Мы показываем разных людей. Мои родители по спектаклю категорически против СВО, они не хотят ничего об этом слышать. Не смотрят новостей, всеми способами отгораживается, не понимают, что это такое. Но также в спектакле показаны люди, которые ездят волонтерами в Донбасс и всей душой болеют за страну", - говорит актриса.Для актрисы Юлии Островской, которая играет волонтера Лизу, самое сложное - "оказаться максимально правдивой на сцене", "найти правду существования"."Хочется показать людям изнанку происходящих событий, и весь спектр отношения к ним. То, как люди разных возрастов и профессий относятся к СВО. С помощью режиссера мы показываем самую суть того, в какой обстановке сейчас живет страна и все мы", - признается она.Две героини – и Лиза, и Марта – остаются при своих убеждениях. Одна – отворачивается от любимого и своей страны, потому что ей проще не замечать боли вокруг, она – либеральной позиции. Вторая стремится помогать тем, кто нуждается в этом сейчас. И готова воевать – за свою любовь и страну.Люди искусства за РоссиюПо его словам, сегодня в стране немало людей от культуры и искусства, которые занимают или нейтральную, или либеральную позиции в своем отношении к СВО. Но так считают не все. Своей работой он хочет сказать: "мы, люди искусства, с вами, со страной, мы за Россию!"."Я родом с Донбасса, из Макеевки, из Червоногвардейского района, который постоянно подвергается обстрелам. И это та боль, о которой говорит наш персонаж. Хочется помочь нашим солдатам, донести обществу, что нельзя оставаться в стороне, потому что это сейчас главное", - признается режиссер.Читайте также на РИА Новости Крым:Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…"Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, новости сво, культура, общество, искусство