https://crimea.ria.ru/20230605/muzykant-aleksandr-ivanov-kherson-russkoyazychnym-gorodom-byl-vsegda-1129157132.html

Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…"

Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…" - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Музыкант Александр Иванов: "Херсон русскоязычным городом был всегда…"

Именно сейчас, в этот самый момент, где-то возвращаются домой те, кто покинул родные стены, те, кого очень долго ждали, в кого верили и за кого молились... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T19:29

2023-06-05T19:29

2023-06-05T19:29

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Именно сейчас, в этот самый момент, где-то возвращаются домой те, кто покинул родные стены, те, кого очень долго ждали, в кого верили и за кого молились. Возвращаются теплым ветром издалека, бризом с моря, светом солнца, смехом близких за столом, в нашем парке – песней птиц или тишиной, которая охраняет сон самых любимых и дорогих. А кто-то вернется позже – осенним затяжным дождем или в мороз, зимой вернется, снежинкой на щеке. Только так вернется. И за это просит прощения. Песня об этом звучит в эфире радио "Спутник в Крыму". Ее автор и исполнитель Александр Иванов – поэт, музыкант, актер. Житель Скадовска Херсонской области.Когда талант проницателен"Песню "Я вернусь" написал не сразу. В 2019 году были стихи, потом долго не знал, куда их деть и что с ними делать, а позже, в сентябре 2021, появилась музыка. Думаю, эта песня будет близка каждому, кто далеко от дома, всем, кто кого-то ждет", - рассказывает музыкант.Талант прозорлив, проницателен. Он видит сквозь года. Возможно, не понимает в моменте, но чувствует: так будет. Песня "Я вернусь" - как раз тот случай. Хотя когда-то написана она была только потому, что автору "часто приходилось общаться с близкими людьми на расстоянии, и хотелось хоть как-то, но вернуться"."Многие знакомые, услышав ее, удивляются: "Саня, ты экстрасенс что ли?". И у меня так со многими песнями. Есть и такие, над которыми сегодня даже задумываться страшно. Потому что, когда их пишешь, ни о чем таком не думаешь, а через время многое сходится", - говорит собеседник. И соглашается: его песни, написанные задолго до начала СВО, удивительным образом перекликается с тем, что сейчас происходит в стране и на Земле.Десять лет назад Иванов написал песню "Страх и ненависть в Херсоне". Говорит, это всего лишь отсылка к писателю Хантеру Томпсону и его "Страху и ненависти в Лас-Вегасе"."Для меня это одна из самых любимых песен, что связывает с родным домом, с моим городом. Но она не об обстановке в городе, не о его жителях, а всего лишь о чувствах молодого человека, студента, у которого на уме пьянки да гулянки, и который в поисках себя, своего дальнейшего пути. Но на концертах, которые случались уже после начала СВО, многие говорили, что это о современной ситуации, о том, что происходит сейчас", - говорит Иванов. И добавляет: "Но я никого не хотел испугать. Заканчивается песня прекрасно - мы вернемся домой".Родина начинается с языкаО доме и третья песня Александра Иванова, которая прозвучала в эфире радио "Спутник в Крыму". Написана в декабре 2019 года. Называется "Нет места лучше дома".Даже тогда, когда "в чужих краях приятней солнца свет", лучше дома места нет, повторяет он. И верит, что светлое будущее не за горами. Нужно просто идти вперед.Именно за то, что когда-то не покинул свой дом, что говорит и думает по-русски, и категорически выступает против разделения людей на плохих и хороших по языковому признаку, Иванов стал предателем для своих украинских друзей и поклонников."Когда я появился на ресурсах, куда скидывают личные данные людей, которые работает в РФ, получили российские паспорта, и кого Киев называет предателями, очень сильно расстроился. Мне там и смерти нажелали, и всего "хорошего". Только за то, что я остался в своем городе. Но я ведь не изменился. Я такой же, каким был. Моя семья говорит только на русском, и я с рождения расту на русском языке. Русский - это мой родной. А Родина начинается с языка", - говорит он.Но песни на украинском у Иванова в репертуаре есть: в 2011 году он собрал свою первую группу, украиноязычную. Тогда в Херсоне была "мода": местные музыканты пели на мове.После событий 2014 года Иванову приходилось "бороться и доказывать, что Херсон русскоязычным городом был всегда". Рок-фестивали отказывали ему и его группе в площадках, только потому что их песни звучали на русском. И тщетно было доказывать, что он такой же гражданин Украины, и что его творчество ничуть не хуже тех, кто поет на украинском. Сейчас он "потерялся" со всеми коллегами-музыкантами, которые работали в Херсоне. Почти все они уехали из этого города прошлым летом.По политическим взглядам разошелся и последний состав группы Иванова "Чайлдъ Роланд", состав, которой был собран в 2013 году. Но он верит, что коллектив у него еще будет. К конкретному жанру не привязывается, но тяготеет к рок-направлению, которое, смеясь, называет роком для бедных."Конечно, грустно бывает. Но я знаю: жизнь всегда дает испытания, чтобы становиться сильнее и двигаться вперед. Почему "Чайлдъ Роланд"? Как-то ночью сидел и думал над названием. Залез в нашу семейную библиотеку. На верхней полке нашел "Сказки народов мира" и на 187 странице – была сказка с таким названием", - объясняет музыкант.Мечты об акустическом концерте в КрымуСейчас в Херсонском областном русском академический музыкально-драматическом театре, сотрудником которого является Александр Иванов, вовсю идет подготовка ко Дню России, другим массовым мероприятиям, здесь ставят спектакли. Он пишет панк-рок оперу по роману "12 стульев" Ильфа и Петрова. Уже пять песен для разных персонажей готово."У меня прекрасные коллеги, все из Херсона. И мы друг друга поддерживаем. Естественно, у всех мысли только о доме, скорей бы вернуться в наш родной Херсон – маленький, уютный и красивый город. Мы не унываем. Стараемся думать о хорошем, хочется, чтобы наш театр развивался, чтобы песни писались только о любви и о хорошем", - говорит он.Музыкант признается: его творческая стезя в каком-то смысле это - бой. А поездка в Крым – отдых душой, возможность "перевести дыхание".Мечтает Иванов о гастролях, о концерте в Крыму. И пусть своей группы у него пока нет, зато есть его акустическая гитара и святая вера в то, что нет места лучше дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВОПозывной "Струна": певица Юта написала песню о командире морпехов РФ"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, александр иванов, культура, скадовск, херсонская область, политика, мнения, интервью