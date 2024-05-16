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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму погода улучшится. Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. В отдельных районах ожидаются... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
судак
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода улучшится. Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +15...+18.По Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение.
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, судак, ялта, алушта, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

00:01 16.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода улучшится. Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +10; днем +14…+19, в горах +6…+11 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17.
В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +15...+18.
По Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияСудакЯлтаАлуштаКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:04У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
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21:57В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
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