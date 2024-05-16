https://crimea.ria.ru/20240516/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1137313982.html

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в четверг

В четверг в Крыму погода улучшится. Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. В отдельных районах ожидаются... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T00:01

2024-05-16T00:01

2024-05-16T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

судак

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму погода улучшится. Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +15…+17.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +15...+18.По Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

судак

ялта

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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