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Главное за день: 15 мая

Главное за день: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Главное за день: 15 мая

В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российские войска освободили два села в Харьковской области и поселок Работино в Запорожской... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:53

2024-05-15T22:53

2024-05-15T23:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российские войска освободили два села в Харьковской области и поселок Работино в Запорожской. Президент России Владимир Путин объяснил назначение нового министра обороны и сообщил о новых обязанностях Сергея Шойгу. В Ростовской области из-за заморозков ввели режим ЧС. А в США заговорили о перемирии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на премьер-министра Словакии Роберта ФицоВ среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером, он пришел в себя.Российские войска освободили три населенных пунктаВ Харьковской области армия РФ заняла села Глубокое и Лукьянцы, а в Запорожской – освободила поселок Работино. Кроме того, российские военные сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ. Противник за сутки потерял 1165 боевиков. Было уничтожено три полевых склада боеприпасов и несколько сотен боевой техники.Путин объяснил назначение Белоусова и задачи ШойгуПрезидент России Владимир Путин представил нового министра обороны командующим войсками военных округов и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%", - сказал глава государства.Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, отметил российских лидер.Режим ЧС в Ростовской областиВ Ростовской области с вечера среды ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров.В США заговорили о перемирии на УкраинеАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае.По мнению политолога Игоря Шатрова, разговоры о перемирии ннужны Вашингтону и Киеву только для того, чтобы выиграть время.

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html

https://crimea.ria.ru/20240515/pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-raneny-sem-chelovek-1137311220.html

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-mir-na-ukraine-zavisit-ot-uspekhov-armii-rossii-na-fronte-1137303927.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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