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Главное за день: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Главное за день: 15 мая
Главное за день: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Главное за день: 15 мая
В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российские войска освободили два села в Харьковской области и поселок Работино в Запорожской... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:53
2024-05-15T23:35
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словакия
покушение на роберта фицо
происшествия
сергей шойгу
андрей белоусов
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российские войска освободили два села в Харьковской области и поселок Работино в Запорожской. Президент России Владимир Путин объяснил назначение нового министра обороны и сообщил о новых обязанностях Сергея Шойгу. В Ростовской области из-за заморозков ввели режим ЧС. А в США заговорили о перемирии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на премьер-министра Словакии Роберта ФицоВ среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером, он пришел в себя.Российские войска освободили три населенных пунктаВ Харьковской области армия РФ заняла села Глубокое и Лукьянцы, а в Запорожской – освободила поселок Работино. Кроме того, российские военные сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ. Противник за сутки потерял 1165 боевиков. Было уничтожено три полевых склада боеприпасов и несколько сотен боевой техники.Путин объяснил назначение Белоусова и задачи ШойгуПрезидент России Владимир Путин представил нового министра обороны командующим войсками военных округов и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%", - сказал глава государства.Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, отметил российских лидер.Режим ЧС в Ростовской областиВ Ростовской области с вечера среды ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров.В США заговорили о перемирии на УкраинеАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае.По мнению политолога Игоря Шатрова, разговоры о перемирии ннужны Вашингтону и Киеву только для того, чтобы выиграть время.
https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html
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главное за день, новости, россия, новости сво, словакия, покушение на роберта фицо, происшествия, сергей шойгу, андрей белоусов, владимир путин (политик)
Главное за день: 15 мая

Главные события и заявления среды, 15 мая

22:53 15.05.2024 (обновлено: 23:35 15.05.2024)
 
© Photo by RTVS / AFPСотрудники службы безопасности несут премьер-министра Словакии Роберта Фицо (в центре) к автомобилю после стрельбы
Сотрудники службы безопасности несут премьер-министра Словакии Роберта Фицо (в центре) к автомобилю после стрельбы
© Photo by RTVS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российские войска освободили два села в Харьковской области и поселок Работино в Запорожской. Президент России Владимир Путин объяснил назначение нового министра обороны и сообщил о новых обязанностях Сергея Шойгу. В Ростовской области из-за заморозков ввели режим ЧС. А в США заговорили о перемирии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером, он пришел в себя.
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
Вчера, 19:13
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Российские войска освободили три населенных пункта

В Харьковской области армия РФ заняла села Глубокое и Лукьянцы, а в Запорожской – освободила поселок Работино. Кроме того, российские военные сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ. Противник за сутки потерял 1165 боевиков. Было уничтожено три полевых склада боеприпасов и несколько сотен боевой техники.

Путин объяснил назначение Белоусова и задачи Шойгу

Президент России Владимир Путин представил нового министра обороны командующим войсками военных округов и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%", - сказал глава государства.
Экс-министр обороны России Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ, помимо своих основных обязанностей, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, отметил российских лидер.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 20:28
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек

Режим ЧС в Ростовской области

В Ростовской области с вечера среды ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.
По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров.

В США заговорили о перемирии на Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае.
По мнению политолога Игоря Шатрова, разговоры о перемирии ннужны Вашингтону и Киеву только для того, чтобы выиграть время.
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 15:36
Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
 
Главное за деньНовостиРоссияНовости СВОСловакияПокушение на Роберта ФицоПроисшествияСергей ШойгуАндрей БелоусовВладимир Путин (политик)
 
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