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Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен
Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен
Решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:12
2024-05-15T15:50
энтони блинкен
новости
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддержит решение Киева. "Мы поддержим Украину в ее решениях", – добавил Блинкен.В апреле госсекретарь Штатов на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны РФ.Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку, заявлял ранее зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили РаботиноВ Харьковской области освободили еще два населенных пунктаГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
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энтони блинкен, новости, сша, украина, киев
Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен

Украина должна самостоятельно принять решение о переговорах с Россией – Блинкен

15:12 15.05.2024 (обновлено: 15:50 15.05.2024)
 
© AP Photo Roman KoksarovГоссекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию
Госсекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo Roman Koksarov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или другой стране", – заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддержит решение Киева.
"Мы поддержим Украину в ее решениях", – добавил Блинкен.
В апреле госсекретарь Штатов на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.
При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны РФ.
Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку, заявлял ранее зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
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