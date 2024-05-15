https://crimea.ria.ru/20240515/ukraina-dolzhna-prinyat-reshenie-o-peregovorakh-s-rossiey--blinken-1137300507.html

Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен

Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен

Решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:12

2024-05-15T15:12

2024-05-15T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Решение о переговорах с Россией Украина должна принять самостоятельно, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон поддержит решение Киева. "Мы поддержим Украину в ее решениях", – добавил Блинкен.В апреле госсекретарь Штатов на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что вооруженный конфликт на Украине может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что на фоне провалов ВСУ и успешного продвижения российских войск в зоне спецоперации Запад может подталкивать Киев к переговорам с РФ на тему перемирия, однако такие переговоры не выгодны РФ.Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку, заявлял ранее зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили РаботиноВ Харьковской области освободили еще два населенных пунктаГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, новости, сша, украина, киев