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Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
Российские военные за сутки сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:49
2024-05-15T13:53
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новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
ракеты atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в среду Минобороны России.Также российские ПВО за сутки сбили четыре американских противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовТри украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, ракеты atacms, himars, потери всу
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников

Российской ПВО сбиты еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников

13:49 15.05.2024 (обновлено: 13:53 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Также российские ПВО за сутки сбили четыре американских противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииРакеты ATACMSHIMARSПотери ВСУ
 
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