https://crimea.ria.ru/20240515/rabota-pvo-rossii-sbit-esche-odin-ukrainskiy-mig-29-i-40-bespilotnikov-1137297136.html

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников

Российские военные за сутки сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T13:49

2024-05-15T13:49

2024-05-15T13:53

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

ракеты atacms

himars

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили вражеский самолет МиГ-29 и 40 беспилотников ВСУ, сообщает в среду Минобороны России.Также российские ПВО за сутки сбили четыре американских противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовТри украинских самолета и более 1,6 тысячи беспилотников сбиты в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, ракеты atacms, himars, потери всу