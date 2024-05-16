https://crimea.ria.ru/20240516/u-krymskogo-mosta-posle-zakrytiya-dvizhenie-vyrosla-ochered-1137316073.html

У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь

У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 16.05.2024

У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь

После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T00:04

2024-05-16T00:04

2024-05-16T00:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт для проезда транспорта в среду в 22:48. Запрет действовал около часа.При этом проезд со стороны Керчи свободен.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма