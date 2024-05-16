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У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 16.05.2024
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T00:04
2024-05-16T00:04
2024-05-16T00:10
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт для проезда транспорта в среду в 22:48. Запрет действовал около часа.При этом проезд со стороны Керчи свободен.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
Проезда по Крымскому мосту после приостановки движения ждут 60 машин из Тамани
00:04 16.05.2024 (обновлено: 00:10 16.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост был закрыт
для проезда транспорта в среду в 22:48. Запрет действовал
около часа.
"В полночь в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Керчи свободен.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.