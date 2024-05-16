Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240516/u-krymskogo-mosta-posle-zakrytiya-dvizhenie-vyrosla-ochered-1137316073.html
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь - РИА Новости Крым, 16.05.2024
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T00:04
2024-05-16T00:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386657_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_849c074c82441d2310d7ea197f0b3c57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост был закрыт для проезда транспорта в среду в 22:48. Запрет действовал около часа.При этом проезд со стороны Керчи свободен.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119386657_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_28061f63344145ed7a0de757a87f2036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь

Проезда по Крымскому мосту после приостановки движения ждут 60 машин из Тамани

00:04 16.05.2024 (обновлено: 00:10 16.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. После временной приостановки движения транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост был закрыт для проезда транспорта в среду в 22:48. Запрет действовал около часа.
"В полночь в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Керчи свободен.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:04У Крымского моста после закрытия движения выросла очередь
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 мая
23:54Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
23:31Крымский мост открыли для проезда
23:21В Севастополе отразили атаку ВСУ
23:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:57Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
22:57В Севастополе звучит воздушная тревога
22:57Главные новости Крыма: 15 мая
22:53Главное за день: 15 мая
22:49Крымский мост закрыт
22:18Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью
22:07Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
21:57В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
21:48"Ключевой нерв всей Азии": эксперт назвал миссию России в Афганистане
21:37В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей
21:21В Евпатории и поселках на два дня отключат воду – даты и причины
21:15Ставку по семейной ипотеке могут удвоить уже в июле
20:57Есть ли в России новый штамм коронавируса FLiRT
Лента новостейМолния