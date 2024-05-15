https://crimea.ria.ru/20240515/v-sakakh-na-25-mesyatsa-perekroyut-tsentralnuyu-ulitsu-iz-za-remonta-setey--1137310863.html

В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей

В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей

В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T21:37

2024-05-15T21:37

2024-05-15T21:41

саки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Работа субъектов хозяйствования на этом участке будет организована по согласованной с администрацией схеме. Власти просят жителей улицы ответственно подходить к парковке транспорта, а пешеходов быть внимательными и соблюдать правила движения."Обращаю внимание жителей домов по ул. Ленина, будет работать строительная техника. Возможен шум. Прошу это учесть при планировании своего распорядка дня. Быстрее отремонтируем сети - быстрее отремонтируем улицу Ленина!", - написал Овдиенко.Ранее сообщалось, что в Евпатории и Саках появится 18 новых отелей и два курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера". В проекте предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных гражданВ Сакском районе пресекли факт нарушения миграционного законодательства Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, александр овдиенко, городская среда, крым, новости крыма, общество, новости