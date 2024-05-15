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В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей
В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей
В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T21:37
2024-05-15T21:41
саки
александр овдиенко
городская среда
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Работа субъектов хозяйствования на этом участке будет организована по согласованной с администрацией схеме. Власти просят жителей улицы ответственно подходить к парковке транспорта, а пешеходов быть внимательными и соблюдать правила движения."Обращаю внимание жителей домов по ул. Ленина, будет работать строительная техника. Возможен шум. Прошу это учесть при планировании своего распорядка дня. Быстрее отремонтируем сети - быстрее отремонтируем улицу Ленина!", - написал Овдиенко.Ранее сообщалось, что в Евпатории и Саках появится 18 новых отелей и два курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера". В проекте предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных гражданВ Сакском районе пресекли факт нарушения миграционного законодательства Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный
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РИА Новости Крым
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саки, александр овдиенко, городская среда, крым, новости крыма, общество, новости
В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей

В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта теплосетей

21:37 15.05.2024 (обновлено: 21:41 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения АО "КРЫМТЭЦ" на участке дороги по ул. Ленина (от перекрестка дороги с ул. Кузнецова до ул. Бурденко) с 16.05.2024 г. до 31.07.2024 г. временно будет перекрыто движение", - написал он.
Работа субъектов хозяйствования на этом участке будет организована по согласованной с администрацией схеме. Власти просят жителей улицы ответственно подходить к парковке транспорта, а пешеходов быть внимательными и соблюдать правила движения.
"Обращаю внимание жителей домов по ул. Ленина, будет работать строительная техника. Возможен шум. Прошу это учесть при планировании своего распорядка дня. Быстрее отремонтируем сети - быстрее отремонтируем улицу Ленина!", - написал Овдиенко.
Ранее сообщалось, что в Евпатории и Саках появится 18 новых отелей и два курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера". В проекте предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки.
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СакиАлександр ОвдиенкоГородская средаКрымНовости КрымаОбществоНовости
 
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