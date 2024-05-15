В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта сетей
В Саках на 2,5 месяца перекроют центральную улицу из-за ремонта теплосетей
21:37 15.05.2024 (обновлено: 21:41 15.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В крымском городе-курорте Саки в связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет перекрыт участок центральной улицы Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения АО "КРЫМТЭЦ" на участке дороги по ул. Ленина (от перекрестка дороги с ул. Кузнецова до ул. Бурденко) с 16.05.2024 г. до 31.07.2024 г. временно будет перекрыто движение", - написал он.
Работа субъектов хозяйствования на этом участке будет организована по согласованной с администрацией схеме. Власти просят жителей улицы ответственно подходить к парковке транспорта, а пешеходов быть внимательными и соблюдать правила движения.
"Обращаю внимание жителей домов по ул. Ленина, будет работать строительная техника. Возможен шум. Прошу это учесть при планировании своего распорядка дня. Быстрее отремонтируем сети - быстрее отремонтируем улицу Ленина!", - написал Овдиенко.
Ранее сообщалось, что в Евпатории и Саках появится 18 новых отелей и два курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера". В проекте предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория свободная от застройки.
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