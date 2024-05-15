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Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T23:54
2024-05-15T23:54
2024-05-15T23:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.
https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, происшествия, словакия, в мире, новости
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
Премьер-министра Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы - СМИ
23:54 15.05.2024 (обновлено: 23:55 15.05.2024)