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Фицо ввели в искусственную кому – СМИ - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ
После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T23:54
2024-05-15T23:55
покушение на роберта фицо
роберт фицо
происшествия
словакия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.
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покушение на роберта фицо, роберт фицо, происшествия, словакия, в мире, новости
Фицо ввели в искусственную кому – СМИ

Премьер-министра Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы - СМИ

23:54 15.05.2024 (обновлено: 23:55 15.05.2024)
 
© Jan Kroslak/TASR via APСпасатели везут раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года.
Спасатели везут раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица, центральная Словакия, среда, 15 мая 2024 года.
© Jan Kroslak/TASR via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости.
"Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями", — говорится в сообщении.
В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.
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