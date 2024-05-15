https://crimea.ria.ru/20240515/fitso-vveli-v-iskusstvennuyu-komu--smi-1137315904.html

Фицо ввели в искусственную кому – СМИ

Фицо ввели в искусственную кому – СМИ - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Фицо ввели в искусственную кому – СМИ

После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T23:54

2024-05-15T23:54

2024-05-15T23:55

покушение на роберта фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После операции премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы. Об этом со ссылкой на местный телеканал ТАЗ пишет РИА Новости. В среду в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства несколькими выстрелами ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он получил ранения в грудь и брюшную полость, сообщает словацкое издание Pravda. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. Операция успешно закончилась вечером.

https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-pokushenie-na-fitso-chudovischnym-prestupleniem-1137310157.html

словакия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение на роберта фицо, роберт фицо, происшествия, словакия, в мире, новости