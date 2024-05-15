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В Евпатории и поселках на два дня отключат воду – даты и причины

В Евпатории и поселках на два дня отключат воду – даты и причины - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Евпатории и поселках на два дня отключат воду – даты и причины

В Евпатории и двух прилегающих населенных пунктах более двух суток не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T21:21

2024-05-15T21:21

2024-05-15T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории и двух прилегающих населенных пунктах более двух суток не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что ограничения связаны с заменой аварийного участка евпаторийского магистрального водовода.Полное восстановления водоснабжения ожидается к вечеру 20 мая.На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно на официальном сайте предприятия и в социальных сетях.Информацию о месте расположения водовозок можно уточнить по телефону диспетчерской службы Евпаторийского филиала +7(978) 821-31-37, +7(978) 467-07-52.Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует сделать двухсуточный запас воды.По данным минстроя РК, строительство нового водовода в Евпаторию планируется завершить в 2025 году. Его протяженность составит 12,128 км, производительность - 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч кубов, подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.Ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории республиканская прокуратура добивалась через суд.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

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