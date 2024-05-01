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19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае
19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024
19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае
19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T08:46
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китай
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. 19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.Уточняется, что длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь около 184,3 кв. метров.После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
китай, происшествия, в мире, новости
19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае

19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения трассы в Китае

08:46 01.05.2024
 
© AFP 2023 / STRМедицинский персонал загружает оборудование в машины скорой помощи
Медицинский персонал загружает оборудование в машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / STR
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. 19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.
"По состоянию на 11.45 под завалами были обнаружены 18 автомобилей. В общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек, еще 30 находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь около 184,3 кв. метров.
После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.
 
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