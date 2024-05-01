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19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае

19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае - РИА Новости Крым, 01.05.2024

19 человек погибли в результате обрушения трассы в Китае

19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T08:46

2024-05-01T08:46

2024-05-01T08:46

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. 19 человек погибли и 30 пострадали в результате обрушения скоростной автомагистрали на юге Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.ЧП произошло в среду примерно в 2.10 по местному времени на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.Уточняется, что длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, площадь около 184,3 кв. метров.После аварии в провинции Гуандун был создан штаб аварийно-спасательных служб, в спасательных операциях на месте принимают участие более 500 человек из команд общественной безопасности, экстренных служб, пожарных, медицинских, транспортных и горноспасательных служб.

китай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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китай, происшествия, в мире, новости