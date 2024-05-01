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В Раде хотят обязать украинцев выплачивать долги умерших родственников

В Раде хотят обязать украинцев выплачивать долги умерших родственников - РИА Новости Крым, 01.05.2024

В Раде хотят обязать украинцев выплачивать долги умерших родственников

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, обязывающий украинцев выплачивать долги умерших родственников. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T18:21

2024-05-01T18:21

2024-05-01T18:21

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долги

общество

закон и право

экономика

ирина верещук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, обязывающий украинцев выплачивать долги умерших родственников. Об этом сообщают украинские СМИ.Законопроект внес нардеп Александр Лукашев из депутатской группы "Восстановление Украины".Согласно предложенным изменениям в Гражданский кодекс, распоряжаться наследством можно будет только после погашения всех долгов умершего родственника в пределах стоимости унаследованного имущества.Ранее в Пенсионном фонде Украины заявили, что почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии, хотя государство обязалось каждый месяц выплачивать им по две тысячи гривен (четыре тысячи рублей) для взрослого трудоспособного человека, три тысячи гривен (шесть тысяч рублей) детям и инвалидам.Вице-премьер Ирина Верещук заявляла, что официальный Киев будет постепенно отменять выплаты ряду категорий граждан в связи с острой нехваткой денег в бюджете. Дефицит украинского бюджета в 2024 году составляет более 43 миллиардов долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФВ МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетамКрушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота

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украина, новости, долги, общество, закон и право, экономика, ирина верещук