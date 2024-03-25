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В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
В 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных в этом году доходов... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:55
2024-03-25T10:55
украина
международный валютный фонд (мвф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных в этом году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Киев должен вернуть еще 11,5 миллиардов долларов долгов, следует из информации на сайте МВФ.Выплаты за 2025 год превысят сумму в три миллиарда, в 2026 году они составят 2,5 миллиарда долларов. Остальные шесть млрд МВФ планирует получить с 2027 по 2031 год.За прошлый год официальный Киев должен был выплатить в Международный валютный фонд 3,4 миллиарда долларов, однако из этой суммы было переведено лишь около 882 миллионов долларов. Этот платеж стал самым крупным за восемь лет.Для сравнения, расходы бюджета Украины в этом году составят 86 миллиардов долларов, а доходы – 45 миллиардов. Почти половину бюджета страны дотируют западные страны. О том, что на Украине ожидается дефицит бюджета на уровне 30-35% еще в июле прошлого года заявлял советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выживет без денег Запада – власти58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
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украина, международный валютный фонд (мвф), экономика, долги, в мире, бюджет, финансы, новости
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам

В 2024 году Украина должна выплатить в МВФ почти 6,5% доходов бюджета

10:55 25.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных в этом году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Киев должен вернуть еще 11,5 миллиардов долларов долгов, следует из информации на сайте МВФ.
Выплаты за 2025 год превысят сумму в три миллиарда, в 2026 году они составят 2,5 миллиарда долларов. Остальные шесть млрд МВФ планирует получить с 2027 по 2031 год.
Согласно данным МВФ, долг Украины на данный момент составляет 11,1 млрд долларов. Таким образом, страна занимает третье место среди крупнейших должников организации после Аргентины и Египта. Кроме того, в течение предстоящих семи лет Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.
За прошлый год официальный Киев должен был выплатить в Международный валютный фонд 3,4 миллиарда долларов, однако из этой суммы было переведено лишь около 882 миллионов долларов. Этот платеж стал самым крупным за восемь лет.
Для сравнения, расходы бюджета Украины в этом году составят 86 миллиардов долларов, а доходы – 45 миллиардов. Почти половину бюджета страны дотируют западные страны. О том, что на Украине ожидается дефицит бюджета на уровне 30-35% еще в июле прошлого года заявлял советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
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УкраинаМеждународный валютный фонд (МВФ)ЭкономикаДолгиВ миреБюджетФинансыНовости
 
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