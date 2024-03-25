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В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
В 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных в этом году доходов... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:55
2024-03-25T10:55
2024-03-25T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных в этом году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Киев должен вернуть еще 11,5 миллиардов долларов долгов, следует из информации на сайте МВФ.Выплаты за 2025 год превысят сумму в три миллиарда, в 2026 году они составят 2,5 миллиарда долларов. Остальные шесть млрд МВФ планирует получить с 2027 по 2031 год.За прошлый год официальный Киев должен был выплатить в Международный валютный фонд 3,4 миллиарда долларов, однако из этой суммы было переведено лишь около 882 миллионов долларов. Этот платеж стал самым крупным за восемь лет.Для сравнения, расходы бюджета Украины в этом году составят 86 миллиардов долларов, а доходы – 45 миллиардов. Почти половину бюджета страны дотируют западные страны. О том, что на Украине ожидается дефицит бюджета на уровне 30-35% еще в июле прошлого года заявлял советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выживет без денег Запада – власти58 тысяч долларов в час на содержание Зеленского выделяет бюджет Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, международный валютный фонд (мвф), экономика, долги, в мире, бюджет, финансы, новости
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
В 2024 году Украина должна выплатить в МВФ почти 6,5% доходов бюджета