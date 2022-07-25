https://crimea.ria.ru/20220725/ukraine-grozit-defitsit-byudzheta-v-50-mlrd-dollarov--sovetnik-zelenskogo-1123950139.html

Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского

Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского

Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T13:21

2022-07-25T13:21

2022-07-25T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет РИА Новости."Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал Устенко в эфире украинского телеканала.По его словам, на данный момент страна имеет и госдолг на сумму 100 миллиардов долларов."Общий госдолг – 100 миллиардов долларов. Если по старым временам, когда у нас ВВП был 200 миллиардов долларов, 100 миллиардов, то есть 50% – это нормальное соотношение... Отношение нашего общего долга к ВВП будет (на конец года – ред.) 70-80%", — добавил Устенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Устенко заявлял, что без финансовой поддержки Запада Украина не выживет.

https://crimea.ria.ru/20220713/ukraina-ne-vyzhivet-bez-deneg-zapada--vlasti-1123828891.html

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