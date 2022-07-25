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Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T13:21
2022-07-25T13:21
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет РИА Новости."Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал Устенко в эфире украинского телеканала.По его словам, на данный момент страна имеет и госдолг на сумму 100 миллиардов долларов."Общий госдолг – 100 миллиардов долларов. Если по старым временам, когда у нас ВВП был 200 миллиардов долларов, 100 миллиардов, то есть 50% – это нормальное соотношение... Отношение нашего общего долга к ВВП будет (на конец года – ред.) 70-80%", — добавил Устенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Устенко заявлял, что без финансовой поддержки Запада Украина не выживет.
https://crimea.ria.ru/20220713/ukraina-ne-vyzhivet-bez-deneg-zapada--vlasti-1123828891.html
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украина, в мире
Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского

Советник Зеленского ожидает дефицит бюджета Украины в 50 млрд долларов к концу года

13:21 25.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Украину в конце этого года ждет глобальный дефицит бюджета на уровне 30-35% от ВВП страны, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 млрд долларов. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет РИА Новости.
"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал Устенко в эфире украинского телеканала.
Табличка на здании министерства финансов Украины в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:22
Украина не выживет без денег Запада – власти
По его словам, на данный момент страна имеет и госдолг на сумму 100 миллиардов долларов.
"Общий госдолг – 100 миллиардов долларов. Если по старым временам, когда у нас ВВП был 200 миллиардов долларов, 100 миллиардов, то есть 50% – это нормальное соотношение... Отношение нашего общего долга к ВВП будет (на конец года – ред.) 70-80%", — добавил Устенко.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Устенко заявлял, что без финансовой поддержки Запада Украина не выживет.
 
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