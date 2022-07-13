https://crimea.ria.ru/20220713/ukraina-ne-vyzhivet-bez-deneg-zapada--vlasti-1123828891.html

Украина не выживет без денег Запада – власти

Украина не выживет без денег Запада – власти - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Украина не выживет без денег Запада – власти

Без финансовой поддержки Запада Украина не выживет. Об этом заявил экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, слова которого приводит... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T13:22

2022-07-13T13:22

2022-07-13T13:22

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Без финансовой поддержки Запада Украина не выживет. Об этом заявил экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, слова которого приводит Financial Times.Опасения касательно бедственного положения госфинансов Украины стремительно растут – страна нуждается в 9 млрд долларов Запада в месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета, и эта сумма почти в два раза превышает прежний запрос, отмечает издание.Известно, что Украина вынуждена в рекордные сроки сжигать валютные резервы, поскольку Центральный банк вынужден покупать гособлигации для восполнения дефицита финансирования. В американском Минфине уже предупредили, что экстренные меры Киева, в частности печатание денег, в перспективе способны подорвать способность власти предоставлять критически важные государственные услуги.В Вашингтоне призывают союзников поскорее выполнить обязательства и выделить десятки миллиардов долларов на гранты и дешевые кредиты для Украины.12 июля Совет министров стран ЕС поддержал предоставление Украине очередного макрокредита на 1 млрд евро из пакета поддержки на общую сумму в 9 млрд.

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украина, в мире, экономика