https://crimea.ria.ru/20240226/krushenie-illyuziy-s-kakimi-itogami-ukraina-vstrechaet-10-letie-perevorota-1135156788.html

Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота

Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота

"Членство в ЕС и процветание", "зарплаты по 1500 евро и пенсии по 500 евро", "честная и некоррумпированная власть" – под такими лозунгами начинался... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T19:01

2024-02-26T19:01

2024-02-26T19:01

10 лет госперевороту на украине

украина

экономика

в мире

майдан

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. "Членство в ЕС и процветание", "зарплаты по 1500 евро и пенсии по 500 евро", "честная и некоррумпированная власть" – под такими лозунгами начинался государственный переворот на Украине, который его организаторы и их последователи в Киеве гордо именуют "революцией достоинства". Многие участники тех событий искренне верили в обещанное лидерами "евромайдана" светлое будущее и были убеждены, что для этого нужно всего лишь сжечь "коктейлями Молотова" бойцов "Беркута" и внутренних войск и свергнуть "тирана Януковича". С тех событий прошло 10 лет – значительный срок для того, чтобы подвести итоги и показать реальную цену госпереворота для украинской экономики и рядовых граждан страны.ВВП сократился втроеВаловый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2013 году составлял 1,465 трлн гривен, или 176,6 млрд долларов по курсу на тот период. В первые годы после переворота ВВП номинально снижался: минус 6,6% в 2014-м и минус 9,8% в 2015-м. Затем на протяжении четырех лет наблюдался незначительный рост в пределах 2,4-3,5%.Официальные данные о ВВП страны по итогам прошлого года пока не публиковались, но оценкам Нацбанка, он составит 171,2 млрд долларов. Однако реальные показатели значительно ниже заявленных, убежден бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, власти включают в ВВП всю финансовую помощь, которую киевскому режиму оказывают Евросоюз, США и другие западные страны. Если ее вычесть из общей суммы, то реальный валовый внутренний продукт составит порядка 60 млрд долларов – втрое меньше, чем до госпереворота. Примерно такие же показатели ВВП у Мьянмы, Конго и Судана. Выше Украины стоят такие страны как, например, Танзания, Гана и Шри-Ланка.Объем валового внутреннего продукта на душу населения до "евромайдана" составлял 4,2 тыс. долларов. В 2021 году, по данным Всемирного банка, он составил около 5 тыс. долларов. Для примера: в России этот показатель превышает 15 тыс. долларов, в Польше – 22 тыс, в Германии – 52,8 тыс, в Казахстане – 13 тыс, в Грузии – 8 тыс. долларов. В мировом рейтинге по ВВП на душу населения Украина занимает 112-е место из 194 стран, рядом с Монголией, Гватемалой и Алжиром.Гривна обесценилась в пять разГривна начала девальвировать практически сразу с началом "евромайдана". До этого украинская национальная валюта демонстрировала относительную стабильность и к роковым событиям в Киеве находилась на уровне 8 гривен за доллар США. За первые два года после госпереворота она потеряла две трети своей стоимости, а инфляция раскрутилась до колоссальных 50%.В конце 2023 года в ходе торгов на валютном межбанковском рынке курс побил исторический антирекорд – 38 гривен за доллар. По прогнозу украинского минфина, в 2024 году нацвалюта ослабнет в лучшем случае до 41 гривны за доллар. Аналитики сходятся во мнении, что девальвацию правительство стимулирует специально, чтобы покрыть дефицит бюджета на фоне сокращения помощи из-за рубежа. Но факт остается фактом: за 10 лет украинская валюта обесценилась в пять раз. А если считать с момента ее введения в оборот (1996 год), гривна девальвировала по отношению к доллару в 21 раз.В тройке крупнейших должников МВФК десятой годовщине "евромайдана" Украина подошла с рекордным дефицитом бюджета – 20,5% от валового внутреннего продукта. Расходы казны в полтора раза превышают доходы. Дефицит сводного бюджета в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился на 56% и превысил 35 млрд долларов. Дыра в бюджете на этот год увеличилась уже до 43 млрд долларов.Экономика Украины держится исключительно за счет внешнего кредитования – это уже открыто признают и в Киеве. По итогам прошлого года страна стала третьей в списке крупнейших должников Международного валютного фонда после Аргентины и Египта. Обязательства Киева перед МВФ оцениваются более чем в 11 млрд долларов. Как только помощь прекратится, экономику и социальную сферу Незалежной ждет мгновенная катастрофа.До госпереворота внешний долг страны составлял 73 млрд долларов, сейчас – 140 млрд, что составляет 85% от валового внутреннего продукта. И это не предел. По оценкам МВФ, в этом году госдолг составит 125% ВВП, а к 2026-му достигнет уровня 150% ВВП.Тарифы – как в Европе, зарплаты – как в МонголииПо данным Пенсионного фонда, средняя пенсия на Украине в 2013 году составляла 1,5 тыс. гривен (примерно 183 доллара). С 1 января этого года минимальная пенсия увеличилась до 2,3 тыс. гривен, а средняя составляет 5,3 тыс. гривен. При пересчете на американскую валюту по нынешнему курсу она составляет 139 долларов, на российскую – меньше 13 тыс. рублей. Но даже эти деньги видят далеко не все. По официальным данным, из 10,5 млн украинских пенсионеров три четверти получают меньше этой суммы. В частности, половина из них получают пенсию менее 3 тыс. гривен (около 7 тыс. рублей).Схожая ситуация сложилась с заработными платами. Минимальная зарплата на Украине в этом году достигла отметки в 6 тыс. гривен (150 долларов или 14 тыс. рублей). Тот же показатель в 2013 году составлял почти 1,2 тыс. гривен, или 144 доллара на тот момент. В долларовом эквиваленте "минималка" за 10 лет практически не изменилась, но цены за это время выросли в разы.По средним зарплатам ситуация обстоит лучше, но лишь на первый взгляд. Согласно данным статистики, ее размер в январе 2024-го повысил 19,8 тыс. гривен, что составляет 47 тыс. рублей или 517 долларов. Но следует учитывать, что с зарплаты вычитается 19,5% подоходного и военного налогов. В итоге "чистыми" получается 16 тыс. гривен (417 долларов или 38 тыс. рублей). С заработками в Европе сравнивать эту цифру бессмысленно. По уровню средней зарплаты Украина сейчас сравнилась с такими странами как Монголия, Бутан и Никарагуа.К тому же, в реальности на Украине зарплаты в 400 долларов далеко не у всех. Например, продавцы и воспитатели детсада в пересчете на рубли получают порядка 20 тыс., слесари и делопроизводители – 23 тыс., бухгалтеры – 30 тыс.Власти ежегодно объявляют о номинальном повышении зарплат и пенсий, но индексация не успевает за темпами инфляции. Например, по итогам 2023 года она составила почти 30%, а с 2013-го выросла почти в четыре раза. Экс-премьер Николай Азаров констатирует: цены на продукты за 10 лет выросли в 5-30 раз, а коммунальные тарифы – в 10-15 раз. Абсолютные рекорды подорожания побила стоимость природного газа. В 2013 году он стоил в среднем 93 копейки за кубометр. В 2024-м украинцы будут платить за него 11-13 гривен, а во втором полугодии – уже 15 гривен. Таким образом, тарифа на газ за 10 лет выросли в 11-15 раз. Примерно в 13 раз выросла стоимость кубометра воды. За отопление владельцы "однушек" сегодня платят при пересчете на российскую валюту 1900-2200 рублей, притом, что тепло подается в дома с серьезными перебоями.Даже при номинальном росте средней зарплаты реальная покупательная способность национальной валюты значительно упала. В 2012-2013 годах инфляция колебалась в пределах 1%. А уже в 2015-м, в первый год после переворота, этот показатель составил рекордные 48,7%.Минус 20 миллионов человек за 10 летК 2013 году численность населения Украины оценивалась приблизительно в 45 миллионов человек. Этот показатель неуклонно снижался с начала 90-х, а за десятилетие после госпереворота он и вовсе покатился под горку. Вследствие отделения Крыма и Донбасса страна потеряла еще более трех миллионов человек, около полутора миллионов стали беженцами. Многие выехали за рубеж, в первую очередь в Россию, а также страны Европы. После введенной в 2019 году властями РФ упрощенной схемы получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР (а год спустя – для всех украинцев), количество выданных российских паспортов выросло почти вчетверо.С началом СВО, которая стала прямым следствием госпереворота, отток населения резко усилился. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область стали полноценными субъектами России. Еще в начале спецоперации киевский режим отказался от переговоров и начал жесткую мобилизацию. Кто не захотел погибать на фронте и мог себе позволить, уехали за рубеж, опять же, в основном в Россию. По данным ООН, после начала СВО Украину покинули и не вернулись более 8 миллионов человек.Перепись населения на Украине не проводили с 2001 года, поэтому все оценки приблизительные. По данным МВФ и украинских институций, сейчас в стране постоянно проживают порядка 29 миллионов человек. Другие эксперты утверждают, что численность населения на подконтрольных киевскому режиму территориях составляет немногим более 26 миллионов. Таким образом, за весь постмайданный период Украина потеряла от 16 до 20 миллионов человек. Это самая большая убыль населения среди всех постсоветских республик.Спустя 10 лет стало очевидно, что мечты о комфортной европейской жизни, которые так щедро питал "евромайдан", на деле обернулись кровавым хаосом, уходом Крыма, Донбасса, и Новороссии, вооруженным конфликтом с Россией, разрушенной экономикой, падением уровня жизни людей и потерей всяких перспектив на евроинтеграцию. А коррупция, искоренить которую клятвенно обещали лидеры переворота, в итоге только усилилась – это признают уже даже в США и Европе.

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https://crimea.ria.ru/20231216/sokraschenie-sotsraskhodov-dlya-naseleniya-na-ukraine-defitsit-byudzheta-1133598859.html

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украина, экономика, в мире, майдан, история