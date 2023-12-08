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Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года
Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года
В 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, в целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, в целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил прокурор города Максим Жук. "Могу отметить рост эффективности работы правоохранительных органов в Севастополе на этом направлении. За 11 месяцев 2023 года в Севастополе выявлено 44 преступления коррупционной направленности, за 2022 год - 43. В общей сложности в минувшем и текущем годах за коррупцию осуждено более 60 лиц", - сказал он. Так, в ноябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения. Обвинение доказало его вину в халатности и получении взятки. В производстве судов остаются еще несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, добавил Жук. В частности, два руководителя коммерческих организаций обвиняются в мошенничестве с бюджетными деньгами при исполнении госконтракта. Им инкриминируют хищение 11 млн рублей в ходе комплексного благоустройства территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Севастополе. Судебный процесс по этому делу продолжается. Полный текст интервью с прокурором Севастополя читайте на РИА Новости Крым в субботу, 9 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзаменВ Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратураИзъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
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РИА Новости Крым
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максим жук, прокуратура города севастополя, новости крыма, коррупция, крым, закон и право
Сколько коррупционеров выявили в Севастополе за два года

В Севастополе за коррупцию осудили более 60 человек за два года – прокурор региона

12:00 08.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В 2022-2023 годах в Севастополе за коррупцию осудили более 60 лиц, в целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил прокурор города Максим Жук.
"Могу отметить рост эффективности работы правоохранительных органов в Севастополе на этом направлении. За 11 месяцев 2023 года в Севастополе выявлено 44 преступления коррупционной направленности, за 2022 год - 43. В общей сложности в минувшем и текущем годах за коррупцию осуждено более 60 лиц", - сказал он.
По словам прокурора, обвинительные приговоры по уголовным делам о коррупции в этом году вынесены в отношении должностных лиц органов государственной власти, органов внутренних дел, государственных бюджетных учреждений, предприятий – подрядчиков по государственным контрактам и физических лиц, которые давали взятки.
Так, в ноябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения. Обвинение доказало его вину в халатности и получении взятки.
В производстве судов остаются еще несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, добавил Жук.
В частности, два руководителя коммерческих организаций обвиняются в мошенничестве с бюджетными деньгами при исполнении госконтракта. Им инкриминируют хищение 11 млн рублей в ходе комплексного благоустройства территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Севастополе. Судебный процесс по этому делу продолжается.
Полный текст интервью с прокурором Севастополя читайте на РИА Новости Крым в субботу, 9 декабря.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМаксим ЖукПрокуратура города СевастополяНовости КрымаКоррупцияКрымЗакон и право
 
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