https://crimea.ria.ru/20231123/morskim-inspektoram-v-sevastopole-grozit-do-10-let-za-fiktivnyy-ekzamen-1133009960.html

Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзамен

Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзамен - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Морским инспекторам в Севастополе грозит до 10 лет за фиктивный экзамен

Бывший начальник центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) севастопольского главка МЧС и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:39

2023-11-23T15:39

2023-11-23T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Бывший начальник центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) севастопольского главка МЧС и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, инспекторы дали указание своей подчиненной поставить зачет кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами без фактической сдачи экзамена.Незаконные действия должностных лиц поставили под угрозу безопасность нахождения граждан на водных объектах города, указали в УФСБ.В отношении руководителей центра ГИМС возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.Кроме того, в ходе обыска у одного из подозреваемых силовики обнаружили поддельные документы, среди которых удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры РФ, офицера Вооруженных сил РФ, ветерана боевых действий и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяВ Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млнВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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