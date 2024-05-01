https://crimea.ria.ru/20240501/sbu-obvinila-mitropolita-kanonicheskoy-upts-v-rabote-na-rossiyu-1136973160.html

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию" - РИА Новости Крым, 01.05.2024

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T14:59

2024-05-01T14:59

2024-05-01T14:59

украинская православная церковь (упц)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке в "разжигании религиозной ненависти в пользу России". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Украинские спецслужбы также обвиняют митрополита в размещении "провокационных сообщений" в личном Telegram-канале и "расшатывании общественно-политической обстановки во фронтовом регионе в пользу России".На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам".Решается вопрос об избрании митрополиту Луке меры пресечения. Ему грозит тюремное заключение.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны в первом чтении принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В октябре 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность канонической Украинской Православной Церкви.В феврале 2024 года стало известно, что Киев начинает изымать культурные ценности из Киево-Печерской лавры. Тогда же сотрудники СБУ пришли в Киево-Печерскую лавру и стали проводить обыски. Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) задержали и затем поместили под домашний арест.В апреле 2024 года СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Ивану Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности". Его тоже обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и в том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом". Решается вопрос о мере пресечения, митрополиту Арсению грозит до 8 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаЭто невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине

https://crimea.ria.ru/20240501/sbu-provodit-oblavy-v-tsentre-kieva-1136971205.html

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украинская православная церковь (упц), украина, сбу (служба безопасности украины), новости, в мире, религия