https://crimea.ria.ru/20240207/derznut-na-ushakova-i-donskogo-kogo-mozhet-isklyuchit-iz-svyatykh-ptsu-1134722309.html

Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых

Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых

Вслед за святым князем Александром Невским из церковного календаря по решению раскольнической Православной церкви Украины могут быть исключены те святые,... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T06:39

2024-02-07T06:39

2024-02-07T08:38

радио "спутник в крыму"

мнения

максим тарасенко

александр невский

украинская православная церковь (упц)

религия

православие

православная церковь украины (пцу)

церковный раскол на украине

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Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых г. Симферополя Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых г. Симферополя audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вслед за святым князем Александром Невским из церковного календаря по решению раскольнической Православной церкви Украины могут быть исключены те святые, которые имеют отношение к русскому воинству: святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, монахи Пересвет и Ослябя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал протоиерей Максим Тарасенко, клирик симферопольского Храма Всех Святых.В субботу стало известно, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.ПЦУ поступает не как церковь"Что происходит сейчас на Украине? Обусловлено ли изъятие из церковного календаря святого благоверного князя Александра Невского какими-то духовными причинами или причинами традиции? Однозначно – нет. Более того, его не деканонизировали. В решении (ПЦУ) было сказано, что изымается из календаря святой благоверный князь Александр Невский. То есть его святость сомнению не подвергается, из лика святых он не извергается, его просто убирают из календаря, что является посмешищем", – считает протоиерей Максим Тарасенко.По его словам, если человек святой, его продолжают таковым считать, то изъятие его из календаря ставит ПЦУ в особо глупое положение. "Они всему миру показывают, что это абсолютно политическое решение", "поступают не как церковь, а бездуховно, политически, по требованию властей".Также отец Максим называет совершенно абсурдными заявления некоторых украинских СМИ, что Александр Невский – образ российской пропаганды.По его словам, теперь следует ожидать и других решений ПЦУ, связанных с исключением из церковного календаря святых, которых так или иначе можно посчитать образом российской пропаганды. Так, покровителями воинства православного в Русской православной церкви являются не только святой благоверный Александр Невский, но и святой благоверный князь Дмитрий Донской, также монахи Пересвет и Ослябя, которые являются прообразами православных воинов-монахов, это и святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, который очень почитаем у нас в Крыму, а также считается покровителем Херсонщины, откуда начинал свое служение, уточнил Тарасенко."Скорее всего, это не последнее решение, которое будет ими (ПЦУ) приниматься относительно святых, по происхождению русских, имеющих отношение к русскому воинству", – убежден Тарасенко.ПЦУ – это церковная организация, созданная на Украине не так давно, в противовес канонической церкви. По причинам политическим, а не духовным и религиозным. И они, преследуя политические цели, принимают подобного рода решения, считает протоиерей.Адепты ПЦУ оказались в неудобном положенииПротоиерей Максим Тарасенко напомнил, что святые в разных церквях православных бывают разные. Бывают случаи, когда человек является святым в одной православной церкви, а в другой таковым не является. И таких примеров немало. Например, известный святой, просветитель Румынии Анфимий Иверский признан святым в румынской и грузинской православной церкви, также он святой в Русской православной церкви с 2018 года. А в Греции, именно в Константинопольском патриархате, где он подвергся гонениям и был казнен, он по сей день считается государственным преступником и не является святым.И отметил, что для деканонизации существуют исторические причины. По его словам, решением исключить Александра Невского из числа святых ПЦУ поставила в очень "неоднозначное положение и своих адептов, прихожан". Поскольку, если человек крещен и у него в свидетельстве написано, что его день ангела в день памяти святого Александра Невского, то куда пойти человеку в этот день, если он верит и хочет помолиться своему святому о заступничестве? Вопрос."Наверное, пойдет тогда в другую церковь, в каноническую. Туда, где будет служба Александру Невскому", – говорит Тарасенко. И добавляет: благоверный князь Александр Невский для православных людей является святым, признанным церковью как образец жизни и смерти. И он для верующих людей является не просто исторической личностью, а именно святым человеком.Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение ранее в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствияЗеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФЧто будет с имуществом УПЦ после запрета церкви

https://crimea.ria.ru/20231027/eto-nevozmozhno-ponyat-i-osoznat-mitropolit-o-zaprete-upts-na-ukraine-1132348619.html

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