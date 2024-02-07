Рейтинг@Mail.ru
Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240207/derznut-na-ushakova-i-donskogo-kogo-mozhet-isklyuchit-iz-svyatykh-ptsu-1134722309.html
Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
Вслед за святым князем Александром Невским из церковного календаря по решению раскольнической Православной церкви Украины могут быть исключены те святые,... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T06:39
2024-02-07T08:38
радио "спутник в крыму"
мнения
максим тарасенко
александр невский
украинская православная церковь (упц)
религия
православие
православная церковь украины (пцу)
церковный раскол на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134746223_0:461:2822:2048_1920x0_80_0_0_f74c31964e26a4955156c9b6f9c1d245.jpg
Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых г. Симферополя
Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых г. Симферополя
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вслед за святым князем Александром Невским из церковного календаря по решению раскольнической Православной церкви Украины могут быть исключены те святые, которые имеют отношение к русскому воинству: святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, монахи Пересвет и Ослябя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал протоиерей Максим Тарасенко, клирик симферопольского Храма Всех Святых.В субботу стало известно, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.ПЦУ поступает не как церковь"Что происходит сейчас на Украине? Обусловлено ли изъятие из церковного календаря святого благоверного князя Александра Невского какими-то духовными причинами или причинами традиции? Однозначно – нет. Более того, его не деканонизировали. В решении (ПЦУ) было сказано, что изымается из календаря святой благоверный князь Александр Невский. То есть его святость сомнению не подвергается, из лика святых он не извергается, его просто убирают из календаря, что является посмешищем", – считает протоиерей Максим Тарасенко.По его словам, если человек святой, его продолжают таковым считать, то изъятие его из календаря ставит ПЦУ в особо глупое положение. "Они всему миру показывают, что это абсолютно политическое решение", "поступают не как церковь, а бездуховно, политически, по требованию властей".Также отец Максим называет совершенно абсурдными заявления некоторых украинских СМИ, что Александр Невский – образ российской пропаганды.По его словам, теперь следует ожидать и других решений ПЦУ, связанных с исключением из церковного календаря святых, которых так или иначе можно посчитать образом российской пропаганды. Так, покровителями воинства православного в Русской православной церкви являются не только святой благоверный Александр Невский, но и святой благоверный князь Дмитрий Донской, также монахи Пересвет и Ослябя, которые являются прообразами православных воинов-монахов, это и святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, который очень почитаем у нас в Крыму, а также считается покровителем Херсонщины, откуда начинал свое служение, уточнил Тарасенко."Скорее всего, это не последнее решение, которое будет ими (ПЦУ) приниматься относительно святых, по происхождению русских, имеющих отношение к русскому воинству", – убежден Тарасенко.ПЦУ – это церковная организация, созданная на Украине не так давно, в противовес канонической церкви. По причинам политическим, а не духовным и религиозным. И они, преследуя политические цели, принимают подобного рода решения, считает протоиерей.Адепты ПЦУ оказались в неудобном положенииПротоиерей Максим Тарасенко напомнил, что святые в разных церквях православных бывают разные. Бывают случаи, когда человек является святым в одной православной церкви, а в другой таковым не является. И таких примеров немало. Например, известный святой, просветитель Румынии Анфимий Иверский признан святым в румынской и грузинской православной церкви, также он святой в Русской православной церкви с 2018 года. А в Греции, именно в Константинопольском патриархате, где он подвергся гонениям и был казнен, он по сей день считается государственным преступником и не является святым.И отметил, что для деканонизации существуют исторические причины. По его словам, решением исключить Александра Невского из числа святых ПЦУ поставила в очень "неоднозначное положение и своих адептов, прихожан". Поскольку, если человек крещен и у него в свидетельстве написано, что его день ангела в день памяти святого Александра Невского, то куда пойти человеку в этот день, если он верит и хочет помолиться своему святому о заступничестве? Вопрос."Наверное, пойдет тогда в другую церковь, в каноническую. Туда, где будет служба Александру Невскому", – говорит Тарасенко. И добавляет: благоверный князь Александр Невский для православных людей является святым, признанным церковью как образец жизни и смерти. И он для верующих людей является не просто исторической личностью, а именно святым человеком.Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение ранее в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствияЗеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФЧто будет с имуществом УПЦ после запрета церкви
https://crimea.ria.ru/20231027/eto-nevozmozhno-ponyat-i-osoznat-mitropolit-o-zaprete-upts-na-ukraine-1132348619.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134746223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a0667740287422a1962eca5018403d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, максим тарасенко, александр невский, украинская православная церковь (упц), религия, православие, православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине
Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых

ПЦУ хочет убрать из календаря святых с отношением к русскому воинству - Ушакова и Донского

06:39 07.02.2024 (обновлено: 08:38 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПЦУ на Украине
ПЦУ на Украине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Вслед за святым князем Александром Невским из церковного календаря по решению раскольнической Православной церкви Украины могут быть исключены те святые, которые имеют отношение к русскому воинству: святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, монахи Пересвет и Ослябя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал протоиерей Максим Тарасенко, клирик симферопольского Храма Всех Святых.
Протоиерей Максим Тарасенко, клирик Храма Всех Святых г. Симферополя
06:39
В субботу стало известно, что синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.

ПЦУ поступает не как церковь

"Что происходит сейчас на Украине? Обусловлено ли изъятие из церковного календаря святого благоверного князя Александра Невского какими-то духовными причинами или причинами традиции? Однозначно – нет. Более того, его не деканонизировали. В решении (ПЦУ) было сказано, что изымается из календаря святой благоверный князь Александр Невский. То есть его святость сомнению не подвергается, из лика святых он не извергается, его просто убирают из календаря, что является посмешищем", – считает протоиерей Максим Тарасенко.
По его словам, если человек святой, его продолжают таковым считать, то изъятие его из календаря ставит ПЦУ в особо глупое положение. "Они всему миру показывают, что это абсолютно политическое решение", "поступают не как церковь, а бездуховно, политически, по требованию властей".
Также отец Максим называет совершенно абсурдными заявления некоторых украинских СМИ, что Александр Невский – образ российской пропаганды.

"Образом российской пропаганды может являться, в таком случае, также очень почитаемый покровитель воинства православного Георгий Победоносец, но он святой мирового масштаба, его они не дерзнут исключить из лика святых. Кого угодно можно объявить образом российской пропаганды. Они (ПЦУ) уже извергли из церковного календаря царственных страстотерпцев – они для них тоже не жители неба, а просто образ пропаганды. Это просто безумие. Мне кажется, им самим было неудобно это делать, но такое требование властей", – рассуждает протоиерей.

По его словам, теперь следует ожидать и других решений ПЦУ, связанных с исключением из церковного календаря святых, которых так или иначе можно посчитать образом российской пропаганды. Так, покровителями воинства православного в Русской православной церкви являются не только святой благоверный Александр Невский, но и святой благоверный князь Дмитрий Донской, также монахи Пересвет и Ослябя, которые являются прообразами православных воинов-монахов, это и святой праведный воин-флотоводец Федор Ушаков, который очень почитаем у нас в Крыму, а также считается покровителем Херсонщины, откуда начинал свое служение, уточнил Тарасенко.
"Скорее всего, это не последнее решение, которое будет ими (ПЦУ) приниматься относительно святых, по происхождению русских, имеющих отношение к русскому воинству", – убежден Тарасенко.
ПЦУ – это церковная организация, созданная на Украине не так давно, в противовес канонической церкви. По причинам политическим, а не духовным и религиозным. И они, преследуя политические цели, принимают подобного рода решения, считает протоиерей.

Адепты ПЦУ оказались в неудобном положении

Протоиерей Максим Тарасенко напомнил, что святые в разных церквях православных бывают разные. Бывают случаи, когда человек является святым в одной православной церкви, а в другой таковым не является. И таких примеров немало. Например, известный святой, просветитель Румынии Анфимий Иверский признан святым в румынской и грузинской православной церкви, также он святой в Русской православной церкви с 2018 года. А в Греции, именно в Константинопольском патриархате, где он подвергся гонениям и был казнен, он по сей день считается государственным преступником и не является святым.
"Также бывают и случаи деканонизации. Например, католики извергли из церковного календаря таких известных святых, как Сорок Севастийских мучеников, святых мучеников Киприана и Устину, святую мученицу Варвару и святую великомученицу Екатерину", – перечислил собеседник.
И отметил, что для деканонизации существуют исторические причины. По его словам, решением исключить Александра Невского из числа святых ПЦУ поставила в очень "неоднозначное положение и своих адептов, прихожан". Поскольку, если человек крещен и у него в свидетельстве написано, что его день ангела в день памяти святого Александра Невского, то куда пойти человеку в этот день, если он верит и хочет помолиться своему святому о заступничестве? Вопрос.
"Наверное, пойдет тогда в другую церковь, в каноническую. Туда, где будет служба Александру Невскому", – говорит Тарасенко. И добавляет: благоверный князь Александр Невский для православных людей является святым, признанным церковью как образец жизни и смерти. И он для верующих людей является не просто исторической личностью, а именно святым человеком.
Исключением из церковного календаря дня памяти святого князя Александра Невского синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) показал, что на самом деле служит не Богу, а своим западным хозяевам. Такое мнение ранее в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
Что будет с имуществом УПЦ после запрета церкви
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября 2023, 21:52
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияМаксим ТарасенкоАлександр НевскийУкраинская православная церковь (УПЦ)РелигияПравославиеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Церковный раскол на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
08:23Взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
07:55В России может резко сократиться выдача ипотеки с господдержкой - причины
07:39Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
07:25Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны
07:01Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
06:39Дерзнут на Ушакова и Донского: кого ПЦУ хочет исключить из святых
06:04Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света
00:01Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
23:18Главные новости Крыма: 6 февраля
22:45Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина
22:03Главное за день: 6 февраля
21:44Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
21:22"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену
21:01Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
20:49Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
20:32В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса
20:02Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
19:37Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
Лента новостейМолния