https://crimea.ria.ru/20240203/obraz-rossiyskoy-propagandy-ptsu-isklyuchila-aleksandra-nevskogo-iz-svyatykh-1134663656.html
Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых
Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых
Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T11:50
2024-02-03T11:50
2024-02-03T11:53
александр невский
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россия
украина
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.Вместо этого 23 ноября ПЦУ будет праздновать память другого Александра – первоначальника обители Неусыпных. УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды".Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://crimea.ria.ru/20220526/molodezh-s-balkan-v-krymu-tsitiruet-nevskogo-i-govorit-o-edinenii-narodov-1123348405.html
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александр невский, история, россия, украина, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине
Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых
Синод ПЦУ исключил Александра Невского из числа святых
11:50 03.02.2024 (обновлено: 11:53 03.02.2024)