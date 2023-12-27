https://crimea.ria.ru/20231227/zelenskiy-upodobilsya-gitlerovtsam-pri-prazdnovanii-rozhdestva--mid-rf-1133839961.html
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
В истории Украины уже был период, когда жители в приказном порядке должны были праздновать Рождество Христово 25 декабря – в годы оккупации Украинской ССР... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T13:29
2023-12-27T13:29
2023-12-27T13:30
украина
рождество христово
в мире
религия
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В истории Украины уже был период, когда жители в приказном порядке должны были праздновать Рождество Христово 25 декабря – в годы оккупации Украинской ССР немецкими нацистами в 1941-1944 годах. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Тем не менее, православные верующие, по ее словам, "свой выбор сделали и не позволили собой манипулировать". Это выразилось в тщетных попытках раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) организовать 25 декабря богослужения в храмах, некогда принадлежавших канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Большие надежды возлагались на то, что центром торжеств станет Киево-Печерская лавра. Однако что-то пошло не так. Обычно заполненный до отказа верующими Успенский собор, судя по публикациям в СМИ, практически пустовал. Схожая картина наблюдалась в других храмах и монастырях Украины", - констатировала Захарова.По ее словам, люди на Украине "устали от бесконечного вранья и воровства киевского режима, бесконечного принесения в жертву интересов страны и народа во имя очередного транша из-за рубежа".25 декабря Украина впервые на государственном уровне отметила Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря, на основании принятого Верховной радой и подписанного президентом Зеленским закона. 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Киевский режим мотивировал это решение тем, что соблюдение Юлианского календаря и празднования Рождества 7 января является "навязанной Украине российской идеологией".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЭксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистамиКлиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста
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украина, рождество христово, в мире, религия, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, владимир зеленский (президент украины), неонацизм
Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
Захарова: Украина праздновала Рождество 25 декабря только при гитлеровцах и Зеленском
13:29 27.12.2023 (обновлено: 13:30 27.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В истории Украины уже был период, когда жители в приказном порядке должны были праздновать Рождество Христово 25 декабря – в годы оккупации Украинской ССР немецкими нацистами в 1941-1944 годах. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как известно, на Украине с этого года празднование православного Рождества исключительно по политическим причинам было перенесено с 7 января на 25 декабря… Не лишним будет напомнить, что исторически этот праздник страна отмечала 25 декабря только при нацистах. Так было в 1941-м и вплоть до 1944-го, когда Украина была оккупирована гитлеровцами. Так стало и при дорвавшихся до власти нынешних бандеровцах", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
Тем не менее, православные верующие, по ее словам, "свой выбор сделали и не позволили собой манипулировать". Это выразилось в тщетных попытках раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) организовать 25 декабря богослужения в храмах, некогда принадлежавших канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Большие надежды возлагались на то, что центром торжеств станет Киево-Печерская лавра. Однако что-то пошло не так. Обычно заполненный до отказа верующими Успенский собор, судя по публикациям в СМИ, практически пустовал. Схожая картина наблюдалась в других храмах и монастырях Украины", - констатировала Захарова.
По ее словам, люди на Украине "устали от бесконечного вранья и воровства киевского режима, бесконечного принесения в жертву интересов страны и народа во имя очередного транша из-за рубежа".
25 декабря Украина впервые на государственном уровне отметила Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря, на основании принятого Верховной радой и подписанного президентом Зеленским закона. 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Киевский режим мотивировал это решение тем, что соблюдение Юлианского календаря и празднования Рождества 7 января является "навязанной Украине российской идеологией".
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