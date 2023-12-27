https://crimea.ria.ru/20231227/zelenskiy-upodobilsya-gitlerovtsam-pri-prazdnovanii-rozhdestva--mid-rf-1133839961.html

Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ

Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ

В истории Украины уже был период, когда жители в приказном порядке должны были праздновать Рождество Христово 25 декабря – в годы оккупации Украинской ССР... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T13:29

2023-12-27T13:29

2023-12-27T13:30

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православная церковь украины (пцу)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В истории Украины уже был период, когда жители в приказном порядке должны были праздновать Рождество Христово 25 декабря – в годы оккупации Украинской ССР немецкими нацистами в 1941-1944 годах. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Тем не менее, православные верующие, по ее словам, "свой выбор сделали и не позволили собой манипулировать". Это выразилось в тщетных попытках раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) организовать 25 декабря богослужения в храмах, некогда принадлежавших канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Большие надежды возлагались на то, что центром торжеств станет Киево-Печерская лавра. Однако что-то пошло не так. Обычно заполненный до отказа верующими Успенский собор, судя по публикациям в СМИ, практически пустовал. Схожая картина наблюдалась в других храмах и монастырях Украины", - констатировала Захарова.По ее словам, люди на Украине "устали от бесконечного вранья и воровства киевского режима, бесконечного принесения в жертву интересов страны и народа во имя очередного транша из-за рубежа".25 декабря Украина впервые на государственном уровне отметила Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря, на основании принятого Верховной радой и подписанного президентом Зеленским закона. 7 января исключили из перечня праздничных и выходных дней. Киевский режим мотивировал это решение тем, что соблюдение Юлианского календаря и празднования Рождества 7 января является "навязанной Украине российской идеологией".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией – историкЭксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистамиКлиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста

https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html

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