https://crimea.ria.ru/20231006/ekspert-sravnil-desant-vsu-v-krymu-so-shturmom-elbrusa-natsistami-1131903379.html

Эксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистами

Эксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистами - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Эксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистами

Попытка высадки украинского десанта в Крыму является исключительно пиар-акцией, сравнимой с водружением немецкими нацистами знамени со свастикой на вершине... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T20:08

2023-10-06T20:08

2023-10-06T19:46

мнения

радио "спутник в крыму"

юрий светов

диверсанты

антитеррор

сергей аксенов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

воздушно-космический силы (вкс)

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Политолог, журналист Юрий Ильич Светов Политолог, журналист Юрий Ильич Светов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Попытка высадки украинского десанта в Крыму является исключительно пиар-акцией, сравнимой с водружением немецкими нацистами знамени со свастикой на вершине Эльбруса в 1942 году. Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Светова, лидеры киевского режима неоднократно обещали, что ВСУ зайдут в Крым до конца этого года, поэтому им нужно любой ценой показать, что они пытаются осуществить эту задачу.В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут.В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря.В августе 1942 года нацистское командование направило в район Эльбруса 42-ю дивизию горных стрелков "Эдельвейс" под командованием генерала Конрада. Ни с тактической, ни со стратегической точки зрения штурмовать пик не было никакой необходимости. Однако приказ о восхождении был отдан. По мнению многих историков и экспертов, покорение Эльбруса было связано с оккультными воззрениями вождей Третьего рейха. На вершине нацисты установили флаг со свастикой. Это послужило поводом для масштабной пропагандистской акции в самой Германии. В газетах и журналах печатались фотографии горных стрелков у штандарта Третьего рейха на вершине горы, а министр пропаганды Геббельс торжественно назвал покоренный Эльбрус "пиком Гитлера" и заявил, что это самый главный рубеж битвы за Кавказ, после которого нефтяные промыслы падут за две недели. Уже через полгода советские бойцы-альпинисты освободили Эльбрус от захватчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуАксенов заявил о значительном усилении ПВО в КрымуВ Севастополе усилят защиту от воздушных атак – губернатор

https://crimea.ria.ru/20231006/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-u-beregov-kryma-diversantov-vsu-1131900019.html

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мнения, юрий светов, диверсанты, антитеррор, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), воздушно-космический силы (вкс)