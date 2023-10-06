Эксперт сравнил десант ВСУ в Крыму со штурмом Эльбруса нацистами
Политолог Светов: десант ВСУ в Крыму – чисто гитлеровские фокусы, как штурм Эльбруса
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Попытка высадки украинского десанта в Крыму является исключительно пиар-акцией, сравнимой с водружением немецкими нацистами знамени со свастикой на вершине Эльбруса в 1942 году. Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Украинская власть очень любит картинку, чтобы показать ее как свидетельство своих "побед". Задача была прорваться (в Крым – ред.), сфотографироваться на фоне флага Украины и показать всему миру, что, мол, "Украина вернулась в Крым". Ради этого можно сколько угодно людей положить. Чисто гитлеровские фокусы. Вспомним, как гитлеровцы на Эльбрус лезли, чтобы установить там нацистский флаг и показать, что "над Европой развивается знамя гитлеровского рейха". Украинские последователи занимаются теми же делами", – сказал эксперт.
По словам Светова, лидеры киевского режима неоднократно обещали, что ВСУ зайдут в Крым до конца этого года, поэтому им нужно любой ценой показать, что они пытаются осуществить эту задачу.
В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут.
В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен.
При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря.
В августе 1942 года нацистское командование направило в район Эльбруса 42-ю дивизию горных стрелков "Эдельвейс" под командованием генерала Конрада. Ни с тактической, ни со стратегической точки зрения штурмовать пик не было никакой необходимости. Однако приказ о восхождении был отдан. По мнению многих историков и экспертов, покорение Эльбруса было связано с оккультными воззрениями вождей Третьего рейха. На вершине нацисты установили флаг со свастикой. Это послужило поводом для масштабной пропагандистской акции в самой Германии. В газетах и журналах печатались фотографии горных стрелков у штандарта Третьего рейха на вершине горы, а министр пропаганды Геббельс торжественно назвал покоренный Эльбрус "пиком Гитлера" и заявил, что это самый главный рубеж битвы за Кавказ, после которого нефтяные промыслы падут за две недели. Уже через полгода советские бойцы-альпинисты освободили Эльбрус от захватчиков.
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