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Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T07:42
2023-10-04T08:04
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
атаки всу на крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.Кроме того, минувшей ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по нескольким объектам на территории РФ, добавили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – уточнили в Минобороны.ВСУ уже не в первый раз предпринимают попытки высадить десант в Крыму. 10 сентября в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. А 4 сентбря разбита еще одна группа боевиков на четырех быстроходных катерах производства США, которые двигались в направлении мыса Тарханкут.Во вторник вечером в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУСамолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в КрымЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

Десантная группа ВСУ уничтожена ВКС России при попытке высадиться в Крыму - Минобороны

07:42 04.10.2023 (обновлено: 08:04 04.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.
"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, минувшей ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по нескольким объектам на территории РФ, добавили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – уточнили в Минобороны.
ВСУ уже не в первый раз предпринимают попытки высадить десант в Крыму. 10 сентября в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. А 4 сентбря разбита еще одна группа боевиков на четырех быстроходных катерах производства США, которые двигались в направлении мыса Тарханкут.
Во вторник вечером в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет.
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