Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
Десантная группа ВСУ уничтожена ВКС России при попытке высадиться в Крыму - Минобороны
07:42 04.10.2023 (обновлено: 08:04 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.
"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, минувшей ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по нескольким объектам на территории РФ, добавили в ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – уточнили в Минобороны.
ВСУ уже не в первый раз предпринимают попытки высадить десант в Крыму. 10 сентября в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. А 4 сентбря разбита еще одна группа боевиков на четырех быстроходных катерах производства США, которые двигались в направлении мыса Тарханкут.
Во вторник вечером в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.
Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым: