https://crimea.ria.ru/20231004/popytka-proniknoveniya-desanta-vsu-v-krym-boeviki-unichtozheny-u-tarkhankuta-1131832197.html

Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T07:42

2023-10-04T07:42

2023-10-04T08:04

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

атаки всу на крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123871263_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_24c6fa46d90ca45ce134fc906320c0b1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.Кроме того, минувшей ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки по нескольким объектам на территории РФ, добавили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – уточнили в Минобороны.ВСУ уже не в первый раз предпринимают попытки высадить десант в Крыму. 10 сентября в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. А 4 сентбря разбита еще одна группа боевиков на четырех быстроходных катерах производства США, которые двигались в направлении мыса Тарханкут.Во вторник вечером в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. В течение 45 минут в городе звучали сирены, был остановлен общественный транспорт.Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил о сбитом украинском беспилотнике. Обломки дрона упали на крышу жилого дома, в результате в нескольких квартирах выбило стекла. Пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУСамолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в КрымЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, атаки всу на крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя