Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Севастополе - выбиты окна, пострадавших нет
21:34 03.10.2023 (обновлено: 21:42 03.10.2023)
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюМашины МЧС в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал глава города в своем Telegram-канале.
По его данным, на место выехали специалисты городской спасательной службы.
"Будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - уточнил он.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Угроза была снята через 45 минут. На это время в городе не работал наземный и морской общественный транспорт.
В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
28 сентября, 16:48Как в Севастополе восстанавливают поврежденные из-за атаки ВСУ дома
Читайте также на РИА Новости Крым: