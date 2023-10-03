Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231003/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-oblomki-upali-na-zhiloy-dom-1131829809.html
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T21:34
2023-10-03T21:42
севастополь
михаил развожаев
происшествия
пво
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110772/29/1107722966_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_960d98084c79d7945f30489ef367b6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал глава города в своем Telegram-канале.По его данным, на место выехали специалисты городской спасательной службы.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Угроза была снята через 45 минут. На это время в городе не работал наземный и морской общественный транспорт. В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья КрымаВ Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторНад Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230928/kak-v-sevastopole-vosstanavlivayut-povrezhdennye-iz-za-ataki-vsu-doma-1131729972.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110772/29/1107722966_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_8b8a801472a11acb5c1d25a0c4be6f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, происшествия, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Севастополе - выбиты окна, пострадавших нет

21:34 03.10.2023 (обновлено: 21:42 03.10.2023)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюМашины МЧС в Севастополе
Машины МЧС в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал глава города в своем Telegram-канале.
По его данным, на место выехали специалисты городской спасательной службы.

"Будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности", - уточнил он.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Угроза была снята через 45 минут. На это время в городе не работал наземный и морской общественный транспорт.
В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
Аварийная
28 сентября, 16:48
Как в Севастополе восстанавливают поврежденные из-за атаки ВСУ дома
Читайте также на РИА Новости Крым:
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор
Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияПВОАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
21:46Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова
21:34Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
21:22Силуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей
21:21В Севастополе отменили воздушную тревогу
21:15Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма
20:58Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма
20:35В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:14Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами
19:39Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
19:16Падение режима: почему на Украине отменяют фиксированный курс валют
18:47Участок трассы от Донецка до Ялты открыли после капремонта
18:22Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбата
18:12Римский статут и "замена" ОДКБ: Песков о стратегии безопасности Армении
17:42Дальше будут сало и галушки: в Крыму оценили украинскую монету с борщом
17:12Трагедия в аквапарке Севастополя: директор идет под суд
16:59Семь провальных атак: ВСУ за сутки потеряли еще 665 боевиков
16:48Убили за оскорбления: в Крыму осудили двоих жителей Херсонщины
16:27Сбиты два снаряда HIMARS и 58 беспилотников – работа ПВО за сутки
16:05Удар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива
Лента новостейМолния