https://crimea.ria.ru/20231003/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-oblomki-upali-na-zhiloy-dom-1131829809.html

Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T21:34

2023-10-03T21:34

2023-10-03T21:42

севастополь

михаил развожаев

происшествия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Над Севастополем сбит украинский беспилотник, его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла", - написал глава города в своем Telegram-канале.По его данным, на место выехали специалисты городской спасательной службы.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Угроза была снята через 45 минут. На это время в городе не работал наземный и морской общественный транспорт. В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья КрымаВ Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторНад Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230928/kak-v-sevastopole-vosstanavlivayut-povrezhdennye-iz-za-ataki-vsu-doma-1131729972.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма