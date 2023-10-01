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Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
Российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T14:17
2023-10-01T14:17
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района, уточнили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате падения осколков ракеты повреждены складские помещения. Пострадавших и погибших нет. На месте работает глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда средства ПВО перехватили семь ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны

Минобороны: две украинские ракеты "Гром-2" перехвачены на севере Крыма

14:17 01.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", - говорится в сообщении.
Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района, уточнили в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате падения осколков ракеты повреждены складские помещения. Пострадавших и погибших нет. На месте работает глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
Неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда средства ПВО перехватили семь ракет.
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