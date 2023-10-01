https://crimea.ria.ru/20231001/nad-krymom-sbili-dve-ukrainskie-rakety-grom-2--minoborony-1131779684.html

Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны

Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны

Российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T14:17

2023-10-01T14:17

2023-10-01T14:17

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

новости крыма

крым

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:44:1196:716_1920x0_80_0_0_f9970ef709dc669349a101daea025543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района, уточнили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате падения осколков ракеты повреждены складские помещения. Пострадавших и погибших нет. На месте работает глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда средства ПВО перехватили семь ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230913/udar-po-sevastopolyu-vsu-vypustili-po-zavodu-10-krylatykh-raket-1131367300.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым