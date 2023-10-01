Рейтинг@Mail.ru
Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231001/raketnaya-ataka-na-krym-v-dzhankoe-srabotala-pvo-1131778359.html
Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО
Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО
Силы ПВО сбили ракету в небе над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T13:44
2023-10-01T14:18
безопасность республики крым и севастополя
джанкой
атаки всу на крым
сергей аксенов
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99f00801ed8b9fa9c532b70971806eb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету в небе над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На месте находится глава администрации города Игорь Ивин, который лично докладывает по ситуации. Аксенов также попросил жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Также 22 сентября российские средства ПВО сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ed48c48492640d941adcaa10da5c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, джанкой, атаки всу на крым, сергей аксенов, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО

Аксенов: в небе над Джанкоем силы ПВО сбили ракету

13:44 01.10.2023 (обновлено: 14:18 01.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету в небе над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении Аксенова в Telegram.
На месте находится глава администрации города Игорь Ивин, который лично докладывает по ситуации.
Аксенов также попросил жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.
Также 22 сентября российские средства ПВО сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.
Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор
Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
Система оповещения МЧС
25 сентября, 17:08
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяДжанкойАтаки ВСУ на КрымСергей АксеновВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
15:59Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
15:41Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
15:06Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
14:43На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
14:33Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
14:17Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
13:44Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО
13:30Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
13:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
12:58Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
12:30Обстрелы ВСУ Брянской области: повреждены административные здания и дома
12:05Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
11:36Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
11:20Крымский мост закрыт
11:06Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
10:56Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
10:42Взрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
10:32Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ
10:15Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США
Лента новостейМолния