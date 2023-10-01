https://crimea.ria.ru/20231001/raketnaya-ataka-na-krym-v-dzhankoe-srabotala-pvo-1131778359.html

Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО

Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО

Силы ПВО сбили ракету в небе над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T13:44

2023-10-01T13:44

2023-10-01T14:18

безопасность республики крым и севастополя

джанкой

атаки всу на крым

сергей аксенов

всу (вооруженные силы украины)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили ракету в небе над Джанкоем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На месте находится глава администрации города Игорь Ивин, который лично докладывает по ситуации. Аксенов также попросил жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.США и их союзники по НАТО с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуострова – с 7 до 21 в неделю.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.Возле театра Луначарского упал осколок, территория была оцеплена. В результате удара в десяти жилых домах в центре города оказались выбиты стекла. Один военнослужащий пропал без вести, пострадавших среди гражданского населения нет.Также 22 сентября российские средства ПВО сбили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.Поздно вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230925/ugroza-raketnogo-udara-vlasti-sevastopolya-obyasnili-mekhanizm-deystviy-1131652597.html

джанкой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, джанкой, атаки всу на крым, сергей аксенов, всу (вооруженные силы украины), новости крыма