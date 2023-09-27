https://crimea.ria.ru/20230927/britaniya-i-ssha-koordinirovali-ataku-na-shtab-chf-v-sevastopole--mid-1131691516.html

Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД

Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД

Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T11:18

2023-09-27T11:18

2023-09-27T11:19

мария захарова

министерство обороны рф

новости

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ВСУ нанесли удар по Севастополю в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота, в результате чего здание получило повреждения. В Минобороны уточнили, что один из военнослужащих пропал без вести. Также ранее сообщалось о том, что США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю. Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытияСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРакетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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