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Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:18
2023-09-27T11:18
2023-09-27T11:19
мария захарова
министерство обороны рф
новости
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ВСУ нанесли удар по Севастополю в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота, в результате чего здание получило повреждения. В Минобороны уточнили, что один из военнослужащих пропал без вести. Также ранее сообщалось о том, что США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю. Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытияСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРакетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
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мария захарова, министерство обороны рф, новости, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИД
Захарова: специалисты из США и Британии помогали Киеву атаковать Севастополь
11:18 27.09.2023 (обновлено: 11:19 27.09.2023)