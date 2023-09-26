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При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия

При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия - РИА Новости Крым, 26.09.2023

При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T18:29

2023-09-26T18:29

2023-09-26T18:29

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

атаки всу на крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".По его словам, когда воет сирена, в городе "не должно быть укрытий только для своих работников", "только для жителей этого дома", и так далее.Он отметил, что в Севастополе произошел недопустимый случай, когда людей при сигнале опасности не пустили в укрытие в учреждении культуры. Инцидент имел место в Доме культуры рыбаков."Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", – отметил Развожаев.По словам губернатора, он уже поручил провести служебную проверку произошедшего – все причастные будут наказаны.Ранее очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости Крым о подобном случае. В день ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота сотрудники музея "Подземный Севастополь" отказали семье с тремя детьми в укрытии. Людям пришлось искать укрытия в одном из близлежащих многоквартирных домов.Со дня ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу, а позже – штабу Черноморского флота участились атаки ВСУ на Севастополь и Крым.В последние несколько дней сигнал воздушной атаки в Севастополе звучит ежедневно. На минувшем аппаратном совещании в правительстве города власти подробно обсудили организацию оповещения об угрозе и сообщили о нововведениях. Голосовой сигнал тревоги озвучивает мужской голос, сигнал отбоя – женский.Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек. Утром 26 сентября также объявлялась тревога в связи с ракетной опасностью. Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРазвожаев: цель врага – паникаСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия