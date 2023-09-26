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При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия
При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия - РИА Новости Крым, 26.09.2023
При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T18:29
2023-09-26T18:29
2023-09-26T18:29
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".По его словам, когда воет сирена, в городе "не должно быть укрытий только для своих работников", "только для жителей этого дома", и так далее.Он отметил, что в Севастополе произошел недопустимый случай, когда людей при сигнале опасности не пустили в укрытие в учреждении культуры. Инцидент имел место в Доме культуры рыбаков."Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", – отметил Развожаев.По словам губернатора, он уже поручил провести служебную проверку произошедшего – все причастные будут наказаны.Ранее очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости Крым о подобном случае. В день ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота сотрудники музея "Подземный Севастополь" отказали семье с тремя детьми в укрытии. Людям пришлось искать укрытия в одном из близлежащих многоквартирных домов.Со дня ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу, а позже – штабу Черноморского флота участились атаки ВСУ на Севастополь и Крым.В последние несколько дней сигнал воздушной атаки в Севастополе звучит ежедневно. На минувшем аппаратном совещании в правительстве города власти подробно обсудили организацию оповещения об угрозе и сообщили о нововведениях. Голосовой сигнал тревоги озвучивает мужской голос, сигнал отбоя – женский.Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек. Утром 26 сентября также объявлялась тревога в связи с ракетной опасностью. Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеРазвожаев: цель врага – паникаСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия
При атаке нет "чужих": Развожаев пригрозил штрафами за недопуск в укрытия
Развожаев пригрозил учреждениям Севастополя за недопуск людей в бомбоубежища
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы".
По его словам, когда воет сирена, в городе "не должно быть укрытий только для своих работников", "только для жителей этого дома", и так далее.
"Еще раз обращаюсь ко всем учреждениям Севастополя – и государственным, и частным. Во время воздушной тревоги в городе нет и не может быть разделения на "своих" и "чужих". Опасность одна на всех, и, если к вам пришли люди и просят укрытия – вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома, или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это – прописная истина", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Севастополе произошел недопустимый случай, когда людей при сигнале опасности не пустили в укрытие в учреждении культуры. Инцидент имел место в Доме культуры рыбаков.
"Странно, что в нашем городе-герое вообще произошла такая история. Еще более странно, что руководство поспешило оправдать своего сотрудника, сказав, что "люди из соседних многоэтажек должны звонить и узнавать, где находится убежище по месту их пребывания", – отметил Развожаев.
По словам губернатора, он уже поручил провести служебную проверку произошедшего – все причастные будут наказаны.
"Я надеюсь, что такого в Севастополе больше не произойдет. И нам не придется вводить штрафы и угрожать ими, чтобы люди вспомнили, что они, прежде всего, люди. А уже потом "при исполнении своих обязанностей", – заключил глава города.
Ранее очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости Крым о подобном случае. В день ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота сотрудники музея "Подземный Севастополь" отказали семье с тремя детьми в укрытии. Людям пришлось искать укрытия в одном из близлежащих многоквартирных домов.
Со дня ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу, а позже – штабу Черноморского флота участились атаки ВСУ на Севастополь и Крым.
В последние несколько дней сигнал воздушной атаки в Севастополе звучит ежедневно. На минувшем аппаратном совещании в правительстве города власти подробно обсудили организацию оповещения об угрозе и сообщили о нововведениях
. Голосовой сигнал тревоги озвучивает мужской голос, сигнал отбоя – женский.
Сигнал воздушной атаки звучал в Севастополе накануне вечером, 25 сентября, позже глава города сообщил, что российские ПВО сбили ракету над аэродромом Бельбек
. Утром 26 сентября также объявлялась тревога
в связи с ракетной опасностью.
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