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Развожаев: цель врага – паника - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Развожаев: цель врага – паника
Развожаев: цель врага – паника - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Развожаев: цель врага – паника
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале обратился к жителям и гостям города. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T12:52
2023-09-23T13:08
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале обратился к жителям и гостям города.Губернатор региона рассказал, что убежища готовились еще год назад, несмотря на то, что в городе было спокойно. По словам Развожаева, возникшие сейчас вопросы с закрытыми убежищами решат в кратчайшие сроки.По вопросам укрытий Развожаев порекомендовал обращаться в управляющую компанию, писать в чат-бот @oborona92bot или в личные сообщения Правительства Севастополя. И напомнил, что выставленные "на всеобщее обозрение" сообщения могут использовать враги. Михаил Развожаев выразил уверенность, что "севастопольцы все мужественно преодолеют, как было и будет всегда" и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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михаил развожаев, правительство севастополя, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, общество
Развожаев: цель врага – паника

Губернатор Севастополя: вопрос с закрытыми убежищами решат в кратчайшие сроки

12:52 23.09.2023 (обновлено: 13:08 23.09.2023)
 
© Фото со страницы Михаила Развожаева в InstagramМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Фото со страницы Михаила Развожаева в Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале обратился к жителям и гостям города.

"Вижу ваши сообщения в соцсетях по вопросам укрытий в Севастополе. Убедительная просьба ко всем: хватит сеять панику и радовать этим наших врагов – именно паника и является их основной целью", – написал Развожаев.

Губернатор региона рассказал, что убежища готовились еще год назад, несмотря на то, что в городе было спокойно. По словам Развожаева, возникшие сейчас вопросы с закрытыми убежищами решат в кратчайшие сроки.

"Все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор. Да, сейчас возникают точечные вопросы, где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы. Мы все эти вопросы решим. Поручил Евгению Сергеевичу Горлову начать обходы с УК по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями", – написал губернатор города.

По вопросам укрытий Развожаев порекомендовал обращаться в управляющую компанию, писать в чат-бот @oborona92bot или в личные сообщения Правительства Севастополя. И напомнил, что выставленные "на всеобщее обозрение" сообщения могут использовать враги.

"По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все ВРЕМЕННЫЕ укрытия невозможно, на это нужны миллиарды. Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать", – написал губернатор региона.

Михаил Развожаев выразил уверенность, что "севастопольцы все мужественно преодолеют, как было и будет всегда" и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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