https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-tsel-vraga--panika-1131617710.html

Развожаев: цель врага – паника

Развожаев: цель врага – паника - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Развожаев: цель врага – паника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале обратился к жителям и гостям города. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T12:52

2023-09-23T12:52

2023-09-23T13:08

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале обратился к жителям и гостям города.Губернатор региона рассказал, что убежища готовились еще год назад, несмотря на то, что в городе было спокойно. По словам Развожаева, возникшие сейчас вопросы с закрытыми убежищами решат в кратчайшие сроки.По вопросам укрытий Развожаев порекомендовал обращаться в управляющую компанию, писать в чат-бот @oborona92bot или в личные сообщения Правительства Севастополя. И напомнил, что выставленные "на всеобщее обозрение" сообщения могут использовать враги. Михаил Развожаев выразил уверенность, что "севастопольцы все мужественно преодолеют, как было и будет всегда" и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-predupredil-o-raketnoy-opasnosti-1131614495.html

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2023

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михаил развожаев, правительство севастополя, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, общество