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В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор
В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T12:25
2023-09-29T12:25
пво
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет."Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор.Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.
https://crimea.ria.ru/20230925/raketnaya-ataka-na-sevastopol-nad-aerodromom-belbek-srabotala-pvo-1131659340.html
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пво, михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, атаки всу на крым

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор

12:25 29.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет.
"Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.
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