https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор

В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T12:25

2023-09-29T12:25

2023-09-29T12:25

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, никакой паники в городе нет."Люди переживают, есть раздражение и злость к противнику", - подчеркнул губернатор.Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.При этом неделей ранее украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда ПВО перехватило семь ракет.

https://crimea.ria.ru/20230925/raketnaya-ataka-na-sevastopol-nad-aerodromom-belbek-srabotala-pvo-1131659340.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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