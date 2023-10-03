https://crimea.ria.ru/20231003/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-u-poberezhya-kryma-1131829418.html

Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма

Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита российскими средствами противовоздушной обороны у побережья Крымского полуострова. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T21:15

2023-10-03T21:15

2023-10-03T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита российскими средствами противовоздушной обороны у побережья Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова, добавили в военном ведомстве.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатора Развожаев. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.Первого октября российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на территории Джанкойского района, сообщали в Минобороны. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате падения осколков повреждены складские помещения. Пострадавших и погибших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаНад Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – МинобороныРакетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, черное море