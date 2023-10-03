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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T21:21
2023-10-03T21:41
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение. Тревога действовала около 40 минут, после чего она была отменена.Также был снят запрет на работу общественного транспорта.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, общество
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги в Севастополе

21:21 03.10.2023 (обновлено: 21:41 03.10.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.
На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт в городе прекратил движение. Тревога действовала около 40 минут, после чего она была отменена.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своих соцсетях.
Также был снят запрет на работу общественного транспорта.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
В Минобороны сообщили, что около 20:30 во вторник дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымОбщество
 
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