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Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T06:28
2023-09-04T06:28
2023-09-04T06:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуКрымский мост атакован второй раз за ночь
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
Десант ВСУ на 4 катерах производства США уничтожен авиацией у берегов Крыма – Минобороны
06:28 04.09.2023 (обновлено: 06:36 04.09.2023)