Рейтинг@Mail.ru
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/u-beregov-kryma-unichtozheny-4-katera-proizvodstva-ssha-s-boevikami-vsu-1131140657.html
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T06:28
2023-09-04T06:36
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111126/25/1111262571_0:214:2884:1836_1920x0_80_0_0_705bcd07bd1e2e857f7cca8d2372ddf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуКрымский мост атакован второй раз за ночь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111126/25/1111262571_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_7b757a9fa82d10c6296468b47dfaf36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма
Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море

Десант ВСУ на 4 катерах производства США уничтожен авиацией у берегов Крыма – Минобороны

06:28 04.09.2023 (обновлено: 06:36 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПриродный парк "Тарханкутский" в Крыму
Природный парк Тарханкутский в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Четвертого сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья", — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
Крымский мост атакован второй раз за ночь
 
Министерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
07:52Масштабную выставку о Новороссии и Крыме откроют в Москве
07:23Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа
07:02Обстановка на Крымском мосту на утро понедельника
06:31Часть Симферополя на сутки останется без воды - адреса
06:28Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море
05:49Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
00:01Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:13Крымский мост в ночь на понедельник: оперативная информация
22:19Зеленский сменил главу минобороны: новым станет бывший крымчанин
21:51Главные события и заявления дня: 3 сентября
21:15Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред
20:38Выборы в новых регионах: как идет голосование
20:32Забудьте о горячей воде: как укрепить иммунитет к зиме – иммунолог
19:57Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму
19:30В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсией
19:09Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
18:50Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
18:26Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму на неделю
Лента новостейМолния