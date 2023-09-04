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Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море

Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Четыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T06:28

2023-09-04T06:28

2023-09-04T06:36

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на понедельник российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуКрымский мост атакован второй раз за ночь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, новости крыма