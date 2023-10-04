https://crimea.ria.ru/20231004/v-krymu-presechena-popytka-proniknoveniya-drg--odin-diversant-vzyat-v-plen-1131844376.html

В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен

В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен

ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:02

2023-10-04T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы.В среду утром в северо-западной части акватории Черного моря самолетами ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.По данным ведомства, одного диверсанта взяли в плен и допросили. С его слов, диверсанты намеревались снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму. Он также уточнил, что группа состояла из 16 человек.

https://crimea.ria.ru/20231004/popytka-proniknoveniya-desanta-vsu-v-krym-boeviki-unichtozheny-u-tarkhankuta-1131832197.html

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, диверсанты