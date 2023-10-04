В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен
ФСБ: предотвращена попытка захода украинской ДРГ в Крым, один диверсант взят в плен
13:02 04.10.2023 (обновлено: 13:20 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы.
В среду утром в северо-западной части акватории Черного моря самолетами ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
"Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", – цитирует РИА Новости сообщение ФСБ России.
По данным ведомства, одного диверсанта взяли в плен и допросили. С его слов, диверсанты намеревались снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму. Он также уточнил, что группа состояла из 16 человек.
"Попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Республики Крым для подготовки пропагандистского контента направлена, прежде всего, на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления. Украинское руководство для проведения PR-акций жертвует элитными подразделениями разведки", – проинформировал осведомленный источник.