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В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен
В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен
ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы.В среду утром в северо-западной части акватории Черного моря самолетами ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.По данным ведомства, одного диверсанта взяли в плен и допросили. С его слов, диверсанты намеревались снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму. Он также уточнил, что группа состояла из 16 человек.
https://crimea.ria.ru/20231004/popytka-proniknoveniya-desanta-vsu-v-krym-boeviki-unichtozheny-u-tarkhankuta-1131832197.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, диверсанты
В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен

ФСБ: предотвращена попытка захода украинской ДРГ в Крым, один диверсант взят в плен

13:02 04.10.2023 (обновлено: 13:20 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. ФСБ заявила о взятии в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму. В ходе опроса пленный рассказал о целях группы.
В среду утром в северо-западной части акватории Черного моря самолетами ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

"Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", – цитирует РИА Новости сообщение ФСБ России.

По данным ведомства, одного диверсанта взяли в плен и допросили. С его слов, диверсанты намеревались снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму. Он также уточнил, что группа состояла из 16 человек.

"Попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Республики Крым для подготовки пропагандистского контента направлена, прежде всего, на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления. Украинское руководство для проведения PR-акций жертвует элитными подразделениями разведки", – проинформировал осведомленный источник.

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Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаДиверсанты
 
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