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Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов
Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов
В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T14:34
2023-10-05T15:06
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Мы победим, без вариантов &lt;…&gt;. Гарантированно Крыму никакая сухопутная операция не угрожает &lt;…&gt;. Никаким большим десантом высадиться в Крыму также не удастся", - сказал Аксенов в эфире одного из республиканских телеканалов.По словам главы республики, в Крыму для обеспечения безопасности построены фортификационные сооружения, а также сформировано народное ополчение.В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в пленПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, армия и флот, новости крыма
Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов

Аксенов: Крыму не угрожают ни сухопутные, ни морские операции ВСУ

14:34 05.10.2023 (обновлено: 15:06 05.10.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы победим, без вариантов <…>. Гарантированно Крыму никакая сухопутная операция не угрожает <…>. Никаким большим десантом высадиться в Крыму также не удастся", - сказал Аксенов в эфире одного из республиканских телеканалов.
По словам главы республики, в Крыму для обеспечения безопасности построены фортификационные сооружения, а также сформировано народное ополчение.
"Никакой перспективы у этого "контранступа" нет, никакой перспективы зайти в Крым у них (ВСУ – ред.) нет. Уверен, что наши ребята на передовой выполнят поставленную боевую задачу. Лучшая защита Крыма – на "передке", а лучший бой – тот, который не состоялся. Поэтому максимальная помощь оказывается непосредственно тем, кто сражается на передовой", - добавил руководитель региона.
В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
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КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымАрмия и флотНовости Крыма
 
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14:59Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму
14:34Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов
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