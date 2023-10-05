Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов
Аксенов: Крыму не угрожают ни сухопутные, ни морские операции ВСУ
14:34 05.10.2023 (обновлено: 15:06 05.10.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы победим, без вариантов <…>. Гарантированно Крыму никакая сухопутная операция не угрожает <…>. Никаким большим десантом высадиться в Крыму также не удастся", - сказал Аксенов в эфире одного из республиканских телеканалов.
По словам главы республики, в Крыму для обеспечения безопасности построены фортификационные сооружения, а также сформировано народное ополчение.
"Никакой перспективы у этого "контранступа" нет, никакой перспективы зайти в Крым у них (ВСУ – ред.) нет. Уверен, что наши ребята на передовой выполнят поставленную боевую задачу. Лучшая защита Крыма – на "передке", а лучший бой – тот, который не состоялся. Поэтому максимальная помощь оказывается непосредственно тем, кто сражается на передовой", - добавил руководитель региона.
В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
Читайте также на РИА Новости Крым: