https://crimea.ria.ru/20231005/grozit-li-krymu-sukhoputnaya-i-morskaya-operatsii-vsu--aksenov-1131875987.html

Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов

Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Грозят ли Крыму сухопутная и морская операции ВСУ – Аксенов

В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T14:34

2023-10-05T14:34

2023-10-05T15:06

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Мы победим, без вариантов <…>. Гарантированно Крыму никакая сухопутная операция не угрожает <…>. Никаким большим десантом высадиться в Крыму также не удастся", - сказал Аксенов в эфире одного из республиканских телеканалов.По словам главы республики, в Крыму для обеспечения безопасности построены фортификационные сооружения, а также сформировано народное ополчение.В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в пленПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, армия и флот, новости крыма