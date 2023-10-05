https://crimea.ria.ru/20231005/aksenov-zayavil-o-znachitelnom-usilenii-pvo-v-krymu-1131876276.html

Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму

Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму

Система противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма значительно усилена и способна противостоять массовому налету вражеских беспилотников и других... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T14:59

2023-10-05T14:59

2023-10-05T15:03

крым

сергей аксенов

пво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма значительно усилена и способна противостоять массовому налету вражеских беспилотников и других средств поражения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, военные в Крыму "четко понимают и знают, где, когда и по каким целям и каким способом будут нанесены удары". С учетом этого они выстраивают эффективную защиту, подчеркнул он.Украинские боевики регулярно предпринимают попытки нанести удары с воздуха по объектам в Крыму и Севастополе.Так, 3 октября российские системы ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. 1 октября средства ПВО перехватили в воздухе две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова.25 сентября системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников - над Крымом и черноморской акваторией сбили четыре дрон ВСУ. Поздно вечером этого же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.За неделю до этого украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда средства ПВО перехватили семь из целей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилят защиту от воздушных атак – губернаторБритания и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДКак защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, армия и флот, новости крыма