Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму
Аксенов: система ПВО в Крыму усилена и способна противостоять массовым налетам
14:59 05.10.2023 (обновлено: 15:03 05.10.2023)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма значительно усилена и способна противостоять массовому налету вражеских беспилотников и других средств поражения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Абсолютной гарантии с точки зрения этого процесса нигде нет, но могу сказать, что ПВО значительно усилена на территории Республики Крым в достаточном количестве для того, чтобы противостоять массовым налетам", - сказал он в эфире одного из республиканских телеканалов.
По словам Аксенова, военные в Крыму "четко понимают и знают, где, когда и по каким целям и каким способом будут нанесены удары". С учетом этого они выстраивают эффективную защиту, подчеркнул он.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки нанести удары с воздуха по объектам в Крыму и Севастополе.
Так, 3 октября российские системы ПВО сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. 1 октября средства ПВО перехватили в воздухе две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", их обломки упали на севере полуострова.
25 сентября системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников - над Крымом и черноморской акваторией сбили четыре дрон ВСУ. Поздно вечером этого же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэропорта Бельбек.
За неделю до этого украинские войска атаковали 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, тогда средства ПВО перехватили семь из целей.
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