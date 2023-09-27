https://crimea.ria.ru/20230927/klinicheskaya-stadiya-rusofobii-zakharova-o-chestvovanii-ukrainskogo-natsista-1131694126.html
Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста
Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста
Россия рассматривает Канаду как крайне недружественное государство, "власти которого запятнали себя пособничеством нацизму", и последний случай с чествованием в РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T13:43
2023-09-27T13:43
2023-09-27T13:43
россия
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канада
нацизм
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Россия рассматривает Канаду как крайне недружественное государство, "власти которого запятнали себя пособничеством нацизму", и последний случай с чествованием в канадском парламенте украинского эсэсовца Хунки не ограничится протестами – это скажется на российско-канадских отношениях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова подчеркнула, что МИД России и посольство в Оттаве неоднократно рассказывали о преступлениях нацистского формирования, которым являлась добровольческая дивизия СС "Галичина", его истории и релокации в Канаду после поражения Третьего рейха. Однако Оттава продолжала выкармливать их потомков и последователей, которые сегодня являются первыми лицами в этой стране, отметила представитель МИД.В качестве яркого тому примера Захарова привела вице-премьера канадского правительства Христи Фриланд, дед которой был украинским ультранационалистом, пособником Рейха, работал в концлагере и, как ему подобные, принимал участие в изничтожении русских, белорусов, украинцев, поляков и евреев в годы Второй мировой.По словам Захаровой, Канада находится в авангарде стран на Западе, где активно фальсифицируют историю Второй мировой войны и героизируют нацистских преступников.Именно поэтому "в палате общин Канады не нашлось ни одного народного избранника-антифашиста, который бы покинул зал в знак протеста против предательства собственной истории, памяти десятков тысяч канадцев, которые погибли в борьбе с германским нацизмом", – добавила Захарова.Самое фантастическое в этой истории – реакция США, Британии и Франции, стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН и получили эти места лишь потому, что их войска ценой собственных жизней отвоевывали мир у нацизма, отметила представитель МИД. "Это уже не смешно – это трагедия западного мира", заметила Захарова.Что же касается Канады, то отношения с этим государством у России ожидаемо не улучшатся. Она обратилась к "Центру друзей Симона Визенталя и другим хранителям памяти о жертвах Второй мировой войны" с предупреждением, что им "пора осознать: сначала нацисты пришли за русскими, потом придут и за ними".Накануне Россия направила Канаде ноту протеста в связи с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте.22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний нацист, бывший участник добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослав Хунка, что впоследствии вызвало международный скандал.
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россия, в мире, политика, канада, нацизм, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Клиническая стадия русофобии: Захарова о чествовании украинского нациста
Чествование украинского нациста в Канаде скажется на отношениях Москвы и Оттавы – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Россия рассматривает Канаду как крайне недружественное государство, "власти которого запятнали себя пособничеством нацизму", и последний случай с чествованием в канадском парламенте украинского эсэсовца Хунки не ограничится протестами – это скажется на российско-канадских отношениях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что МИД России и посольство в Оттаве неоднократно рассказывали о преступлениях нацистского формирования, которым являлась добровольческая дивизия СС "Галичина", его истории и релокации в Канаду после поражения Третьего рейха. Однако Оттава продолжала выкармливать их потомков и последователей, которые сегодня являются первыми лицами в этой стране, отметила представитель МИД.
В качестве яркого тому примера Захарова привела вице-премьера канадского правительства Христи Фриланд, дед которой был украинским ультранационалистом, пособником Рейха, работал в концлагере и, как ему подобные, принимал участие в изничтожении русских, белорусов, украинцев, поляков и евреев в годы Второй мировой.
"В Канаде пригрели и опекали палачей и карателей из дивизии СС "Галичина", этих фактов предостаточно", – сказала Захарова. – В канадской правящей элите русофобия передается по наследству… Вы еще верите, что они не знали, кого они приглашают в канадский парламент? Вы верите, что это просто председатель канадского парламента дал осечку? Да какая же это осечка – это целенаправленная многолетняя политика канадского истеблишмента".
По словам Захаровой, Канада находится в авангарде стран на Западе, где активно фальсифицируют историю Второй мировой войны и героизируют нацистских преступников.
"Русофобия достигла клинической стадии: здесь уже готовы обелить нацистских преступников и объявить союзниками в борьбе с Россией даже формирования СС", – заметила она.
Именно поэтому "в палате общин Канады не нашлось ни одного народного избранника-антифашиста, который бы покинул зал в знак протеста против предательства собственной истории, памяти десятков тысяч канадцев, которые погибли в борьбе с германским нацизмом", – добавила Захарова.
Самое фантастическое в этой истории – реакция США, Британии и Франции, стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН и получили эти места лишь потому, что их войска ценой собственных жизней отвоевывали мир у нацизма, отметила представитель МИД. "Это уже не смешно – это трагедия западного мира", заметила Захарова.
Что же касается Канады, то отношения с этим государством у России ожидаемо не улучшатся.
"Дело не ограничится протестами. Все это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях. Они и так пребывают в глубочайшем кризисе из-за позиции Оттавы. Мы рассматриваем Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму, предав собственную историю. Мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику", – заключила представитель МИД РФ.
Она обратилась к "Центру друзей Симона Визенталя и другим хранителям памяти о жертвах Второй мировой войны" с предупреждением, что им "пора осознать: сначала нацисты пришли за русскими, потом придут и за ними".
Накануне Россия направила
Канаде ноту протеста в связи с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте.
22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен
98-летний нацист, бывший участник добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослав Хунка, что впоследствии вызвало международный скандал.