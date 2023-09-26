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Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте
Россия передала Канаде ноту протеста в связи с чествованием на заседании местного парламента в день приезда Зеленского украинского эсэсовца. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T21:01
2023-09-26T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Россия передала Канаде ноту протеста в связи с чествованием на заседании местного парламента в день приезда Зеленского украинского эсэсовца. Об этом сообщил посол России Олег Степанов, пишет РИА Новости.Он отметил, что ответа от канадской стороны пока не было получено.По словам Степанова, общество и СМИ Канады бурлят в связи с инцидентом. Но хоть репутации премьер-министра Джастина Трюдо и его кабинету "был нанесен серьезный удар", он до сих пор не извинился за приглашение нациста в парламент."Скандал пытаются пригасить, сделав козлом отпущения спикера палаты общин Энтони Роту, отправив его в отставку", – сказал Степанов.При этом лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх сообщил журналистам, что власти Канады должны будут рассмотреть запрос Польши на экстрадицию нациста Ярослава Хунки, если такой поступит."Если инициируется процесс экстрадиции, то [Канада отреагирует на него], следуя нормам закона… В целом я считаю, что все, кто связан с нацистами, должны быть привлечены к ответственности", – заявил Сингх.В свою очередь министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что принял меры, которые позволят осуществить экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция". По словам Чарнека, он попросил главу Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Если факты подтвердятся документально, это даст "основания обратиться к Канаде с просьбой о его экстрадиции", пояснил Чарнек.В Кремле ситуацию назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше заявили, что ждут извинений, а во Франции объявили произошедшее позором.Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего нациста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". При этом он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина"), известной не только борьбой с советскими войсками, но и "чистками" поляков, евреев, белорусов и словаков.Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее".Читайте также на РИА Новости Крым:Овации украинскому нацисту на встрече Зеленского в Канаде: реакция в миреКонцлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из КиеваПутин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм
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россия, канада, польша, нацизм, история, в мире, общество, новости, вторая мировая война, олег степанов
Россия направила Канаде ноту протеста из-за эсэсовца в парламенте

Москва направила Оттаве ноту протеста в связи с чествованием нациста в парламенте Канады

21:01 26.09.2023
 
© AFP 2017 / Geoff RobinsФлаг Канады
Флаг Канады
© AFP 2017 / Geoff Robins
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Россия передала Канаде ноту протеста в связи с чествованием на заседании местного парламента в день приезда Зеленского украинского эсэсовца. Об этом сообщил посол России Олег Степанов, пишет РИА Новости.
"Сопроводил ее (ноту – ред.) своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин", – сказал посол.
Он отметил, что ответа от канадской стороны пока не было получено.
По словам Степанова, общество и СМИ Канады бурлят в связи с инцидентом. Но хоть репутации премьер-министра Джастина Трюдо и его кабинету "был нанесен серьезный удар", он до сих пор не извинился за приглашение нациста в парламент.
"Скандал пытаются пригасить, сделав козлом отпущения спикера палаты общин Энтони Роту, отправив его в отставку", – сказал Степанов.
При этом лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх сообщил журналистам, что власти Канады должны будут рассмотреть запрос Польши на экстрадицию нациста Ярослава Хунки, если такой поступит.
"Если инициируется процесс экстрадиции, то [Канада отреагирует на него], следуя нормам закона… В целом я считаю, что все, кто связан с нацистами, должны быть привлечены к ответственности", – заявил Сингх.
В свою очередь министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что принял меры, которые позволят осуществить экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция". По словам Чарнека, он попросил главу Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого "срочно проверить в документах, разыскивается ли Ярослав Хунка за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения". Если факты подтвердятся документально, это даст "основания обратиться к Канаде с просьбой о его экстрадиции", пояснил Чарнек.
В Кремле ситуацию назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше заявили, что ждут извинений, а во Франции объявили произошедшее позором.
Ярослав Хунка был приглашен 22 сентября на спецзаседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского. 98-летнего нациста чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". При этом он являлся бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галиция" ("Галичина"), известной не только борьбой с советскими войсками, но и "чистками" поляков, евреев, белорусов и словаков.
Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее".
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