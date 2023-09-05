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Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм
Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм
Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы таким способом прикрыть героизацию нацизма в этой стране. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T17:26
2023-09-05T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы таким способом прикрыть героизацию нацизма в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, тот факт, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, "делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной".Путин добавил, что лучше всего это понимают простые граждане Израиля, которые массово высказывают свое мнение по этому поводу в Интернете.Во вторник в ходе заседании Российского организационного комитета "Победа" Путин отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты и коллаборационисты уничтожили на Украине 1,5 миллиона евреев. Это четверть всех жертв холокоста, численность которых специалисты приблизительно оценивают в 6 миллионов человек.
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владимир путин (политик), новости, россия, украина, нацизм, неонацизм, холокост
Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм

Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы тем самым прикрыть героизацию нацизма

17:26 05.09.2023 (обновлено: 17:30 05.09.2023)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyАктивисты различных националистических партий во время митинга в Киеве
Активисты различных националистических партий во время митинга в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы таким способом прикрыть героизацию нацизма в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают античеловеческую сущность, которая заложена в фундамент современного украинского государства", - сказал Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
По словам российского лидера, тот факт, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, "делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной".
Путин добавил, что лучше всего это понимают простые граждане Израиля, которые массово высказывают свое мнение по этому поводу в Интернете.
Во вторник в ходе заседании Российского организационного комитета "Победа" Путин отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты и коллаборационисты уничтожили на Украине 1,5 миллиона евреев. Это четверть всех жертв холокоста, численность которых специалисты приблизительно оценивают в 6 миллионов человек.
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