https://crimea.ria.ru/20230905/putin-zapad-postavil-vo-glave-ukrainy-evreya-chtoby-prikryt-natsizm-1131185452.html

Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм

Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизм

Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы таким способом прикрыть героизацию нацизма в этой стране. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T17:26

2023-09-05T17:26

2023-09-05T17:30

владимир путин (политик)

новости

россия

украина

нацизм

неонацизм

холокост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея, чтобы таким способом прикрыть героизацию нацизма в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, тот факт, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине, "делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной".Путин добавил, что лучше всего это понимают простые граждане Израиля, которые массово высказывают свое мнение по этому поводу в Интернете.Во вторник в ходе заседании Российского организационного комитета "Победа" Путин отметил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты и коллаборационисты уничтожили на Украине 1,5 миллиона евреев. Это четверть всех жертв холокоста, численность которых специалисты приблизительно оценивают в 6 миллионов человек.

https://crimea.ria.ru/20230905/putin-predlozhil-podgotovit-vystavku-arkhivnykh-dokumentov-vremen-vov-1131183169.html

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, украина, нацизм, неонацизм, холокост