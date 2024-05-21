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Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики
Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики
Европейский союз продемонстрировал всему мировому сообществу, что чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T23:59
2024-05-21T23:59
2024-05-21T23:59
европейский союз (ес)
новости
россия
политика
в мире
конфискация замороженных российских активов
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Европейский союз продемонстрировал всему мировому сообществу, что чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Так в Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС прокомментировали ободрение ЕС на использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму.В организации подчеркнули, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.Данный шаг – это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России, добавили в организации.На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя, подчеркнули в ведомстве.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительноЧитайте также на РИА Новости Крым:У России есть все необходимое для победы - МедведевОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией
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европейский союз (ес), новости, россия, политика, в мире, конфискация замороженных российских активов , замороженные российские активы
Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики
ЕС осознанно пошел на воровство активов иностранного государства – Постпредство РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым.
Европейский союз продемонстрировал всему мировому сообществу, что чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Так в Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС прокомментировали ободрение ЕС на использование доходов от замороженных активов Центробанка России
для помощи киевскому режиму.
В организации подчеркнули, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.
"Есовцы осознано пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства", – сказано в сообщении Официального представительства России.
Данный шаг – это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России, добавили в организации.
На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя, подчеркнули в ведомстве.
"Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран-членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно – рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное", – резюмировали в Официальном представительстве России в ЕС.
Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США
. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб
всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявляла
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно
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