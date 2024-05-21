https://crimea.ria.ru/20240521/bryussel-vozvel-vorovstvo-v-rang-instrumentov-vneshney-politiki-1137479464.html

Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики

Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики

Европейский союз продемонстрировал всему мировому сообществу, что чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T23:59

2024-05-21T23:59

2024-05-21T23:59

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конфискация замороженных российских активов

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Европейский союз продемонстрировал всему мировому сообществу, что чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Так в Официальном представительстве Российской Федерации при ЕС прокомментировали ободрение ЕС на использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи киевскому режиму.В организации подчеркнули, что принятым решением Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции.Данный шаг – это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России, добавили в организации.На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя, подчеркнули в ведомстве.Ранее проект о конфискации российских активов был принят также палатой представителей США. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. Законопроект содержит положения о конфискации российских активов, включая запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсации Киеву с использованием этих средств и применение их для восстановления Украины.Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительноЧитайте также на РИА Новости Крым:У России есть все необходимое для победы - МедведевОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприацией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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