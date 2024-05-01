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У России есть все необходимое для победы - Медведев - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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У России есть все необходимое для победы - Медведев
У России есть все необходимое для победы - Медведев - РИА Новости Крым, 01.05.2024
У России есть все необходимое для победы - Медведев
У России есть технологический потенциал, опыт, сила и грамотно поставленные цели, а также грозное оружие, перед которым трепещут враги. Об этом заявил зампред... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T09:43
2024-05-01T09:49
дмитрий медведев
россия
военно-промышленный комплекс (впк)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. У России есть технологический потенциал, опыт, сила и грамотно поставленные цели, а также грозное оружие, перед которым трепещут враги. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что российские заводы выпускают сегодня грозное вооружение, "такое, перед которым трепещут наши враги"."При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни", - заметил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. По его словам, Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Как СВО изменит Европу – мнениеУкраинский конфликт может завершиться в 2025 году – ОрбанСША перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ
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дмитрий медведев, россия, военно-промышленный комплекс (впк), армия и флот, общество, экономика, новости
У России есть все необходимое для победы - Медведев

У России есть потенциал и грамотно поставленные цели - Медведев

09:43 01.05.2024 (обновлено: 09:49 01.05.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. У России есть технологический потенциал, опыт, сила и грамотно поставленные цели, а также грозное оружие, перед которым трепещут враги. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что российские заводы выпускают сегодня грозное вооружение, "такое, перед которым трепещут наши враги".

"При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни", - заметил Медведев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно.
По его словам, Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.
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Дмитрий МедведевРоссияВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Армия и флотОбществоЭкономикаНовости
 
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