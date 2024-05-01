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У России есть все необходимое для победы - Медведев

У России есть все необходимое для победы - Медведев - РИА Новости Крым, 01.05.2024

У России есть все необходимое для победы - Медведев

У России есть технологический потенциал, опыт, сила и грамотно поставленные цели, а также грозное оружие, перед которым трепещут враги. Об этом заявил зампред... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T09:43

2024-05-01T09:43

2024-05-01T09:49

дмитрий медведев

россия

военно-промышленный комплекс (впк)

армия и флот

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. У России есть технологический потенциал, опыт, сила и грамотно поставленные цели, а также грозное оружие, перед которым трепещут враги. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что российские заводы выпускают сегодня грозное вооружение, "такое, перед которым трепещут наши враги"."При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни", - заметил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, но это невозможно. По его словам, Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Как СВО изменит Европу – мнениеУкраинский конфликт может завершиться в 2025 году – ОрбанСША перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, военно-промышленный комплекс (впк), армия и флот, общество, экономика, новости